Reparan estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood tras vandalismo

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

MIAMI.- A casi una semana de su muerte, medios informaron que la estrella de Dolly Parton en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood fue presuntamente vandalizada. Según informó Telemundo 52, la placa de la leyenda del country presentaba arañazos, lo que obligó a la institución a repararla.

Las flores y accesorios que fueron dejados en el 6710–6712 Hollywood Boulevard, lugar donde yace la estrella de la artista, para rendir tributo a la artista, fueron retirados.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, informó que las reparaciones comenzarían el martes 1 de septiembre.

Sin embargo, este miércoles 2 se pudo conocer que Hollywood Historic Trust y la Cámara de Comercio de Hollywood acordaron sustituir la estrella por una nueva.

"Hollywood Historic Trust y la Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullecen de honrar el legado de Dolly Parton con la sustitución de su estrella. La nueva estrella podrá verse a partir de este viernes", reza un mensaje compartido en la cuenta de Instagram del Paseo de la Fama.