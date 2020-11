Cantantes Bronzon y Dazu lanzan su primer EP "The change"

El disco de Bronzon y Dazu cuenta con seis temas inéditos que fusionan las tendencias musicales actuales con las influencias tropicales que le gustan al dúo.

“Traemos un sonido fresco que busca transmitir historias para identificarse, dedicar y bailar”, comentan los cantantes.

“Ahora nos hemos concentrado en sacar nuestro EP, porque estos momentos de pandemia nos ha permitido explotar más nuestra imaginación, creando anécdotas tanto terrenales como espirituales que reflejamos en la música”, dicen.

“Mundo nuevo”, “Con calma”, “Thanos”, “No se me olvida”, “Yo no me enamoro” y “Kamikaze” son los nombres de las canciones que los seguidores de este dúo se encontrarán en este Extended Play, todos con el reguetón como base, producidos por Chez Tom, Ángel Lil Einyel y David O, y compuestos por Eduh “El virus”, Bronzon , DM3 y Cheztom.

Con calma es el sencillo promocional de The Change, el cual reúne en su letra todo lo que Bronzon y Dazu querían expresar “porque está basado en el amor”.

“En estos tiempos es lo principal para el bienestar mental, espiritual y orgánico en todos los seres humanos. Esto hizo que la creación del tema se diera con fluidez inmediata, porque al escuchar el beat nos inspiró por completo”, afirman.

“Esperamos que este EP le guste a nuestros seguidores, queremos que nuestros temas sirvan de inspiración para expresar sus sentimientos y pensamientos. Lograr e disfruten al máximo tanto como nosotros”, finalizan Bronzon y Dazu.

El pasado mayo, los vocalistas lanzaron “Sola”, posteriormente en julio, estrenaron “Donde tú estás”.