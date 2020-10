Reik lanza nueva versión de "Con la falta que me haces"

Reik también estrenó el disco De México en el que realizaron interpretaciones, en su propio estilo, de algunos de los clásicos más importantes de la música mexicana. Inspirados por el trabajo que hicieron en ambos de sus proyectos más recientes, los artistas lograron demostrar su versatilidad musical al unirse con uno de los grupos mas prometedores del género regional mexicano, Grupo Firme.

El video musical de la nueva versión de Con la falta que me haces fue dirigido por Andrés Ibáñez, quien logró capturar de manera visual la fusión entre los géneros pop y regional mexicano donde se destacan la moda de alta costura, paisajes del campo y la interpretación por parte de Reik y Grupo Firme.

Después de 16 años de carrera, Reik se posiciona como una de las agrupaciones mexicana más escuchada en el mundo.

Actualmente, los artistas se preparan para su próxima presentación en vivo durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2020, en donde Reik también es finalista en la categoría Latin Pop Artist of The Year, DUO or Group. La ceremonia se llevará a cabo en Miami, el próximo miércoles 21 de octubre y serán transmitido a través de Telemundo.