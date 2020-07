Cantantes Kacey Musgraves y Ruston Kelly solicitan divorcio

“Con corazones pesados, pero esperanzados, queríamos expresar nuestros propios pensamientos sobre lo que está sucediendo. Este tipo de anuncios siempre se encuentran con escrutinio y especulación y queremos detener eso antes de que comience. Creemos que nos pusieron en la vida del otro por una razón divina y ambos hemos cambiado infinitamente para mejor. El amor que nos tenemos el uno al otro va mucho más allá de la relación que hemos compartido como esposo y esposa. Es una conexión del alma que nunca se puede borrar ", expresa la declaración que enviaron a la agencia de noticias por correo electrónico.

"Hemos tomado esta decisión dolorosa juntos, una decisión saludable que surge después de un período muy largo de hacer lo mejor que podemos. Simplemente no funcionó. Aunque nos estamos separando en el matrimonio, seguiremos siendo verdaderos amigos por el resto de nuestras vidas. No nos culpamos, enojamos ni nos despreciamos el uno al otro y pedimos privacidad y deseos positivos para ambos mientras aprendemos a navegar a través de esto”, continúa la declaración.

Musgraves y Kelly, ambos de 31 años de edad, se casaron en 2017.

Musgraves ha logrado un éxito desde que lanzó su primer álbum debut, Same Trailer Different Park, en 2013: ganó el mejor álbum country Grammy y uno de sus singles, Merry Go’ Round, ganó la mejor canción country. En los Grammy de 2019, el álbum country de tendencia pop, aclamado por la crítica, Golden Hour, ganó los cuatro premios por los que fue nominado, incluido el codiciado primer premio del álbum del año.

En el show, agradeció a Kelly en su discurso de aceptación. "Realmente creo que no tendría este álbum si no te hubiera conocido y no hubieras abierto mi corazón como lo hiciste, así que muchas gracias", expresó Musgraves en su momento.

Musgraves y Kelly han trabajado juntos musicalmente. En 2018 aparecieron en la canción To June This Morning del álbum Johnny Cash: Forever Words, un proyecto de compilación creado a partir de la poesía, letras y letras desconocidas de Cash con música. Musgraves también cantó la voz de fondo en el álbum debut de Kelly de 2018, Dying Star.

Por otra parte, Kelly lanzará un nuevo álbum, Shape & Destroy, el 28 de agosto, e incluirá las voces de fondo de Musgraves. El padre y la hermana de Kelly también aparecen en el álbum.

Kelly también ha escrito canciones para otros artistas, incluidos Tim McGraw, Hayes Carll, Lucie Silvas y Josh Abbott Band. Musgraves co-escribió el éxito country de Miranda Lambert en 2013, Mama’s Broken Heart, ganándose una nominación al Grammy como compositora.