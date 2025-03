Captan a Jennifer Aniston y Pedro Pascal cenando en Los Ángeles

La cita también coincidió con los recientes rumores sobre la presunta participación de Pascal en la serie The Morning Show, protagonizada por Aniston y Reese Witherspoon.

En la alfombra roja de los Critics Choice Awards las actrices bromearon con invitar al protagonista de The Last of Us a la trama.

"¿Quieres participar?", preguntó Jennifer, mientras Reese añadió: "Espera, realmente tenemos un papel muy bueno para él".

"¿Acostarme con todas en la serie? Me apunto", respondió Pedro bromeando.

¿Trabajo o romance?

La intérprete de 56 años lució un elegante look que emanaba la esencia californiana: un jean azul oscuro, una camisa blanca a juego con un chaleco negro entallado. Aniston completó su outfit con el cabello suelto y unas botas negras de tacón.

Por su parte, el chileno lució unos jeans oscuros, con una chaqueta de cuero negra y botas de ante.

"La cena se prolongó durante tres horas y, según algunos comensales presentes en el local, el encuentro fue tan animado como distendido. Aunque llegaron por separado, la conexión entre ambos era innegable. Entre risas, gestos cómplices y brindis ocasionales, parecía evidente que disfrutaban plenamente de su mutua compañía", reseñó la revista ¡HOLA!.

Las estrellas salieron del local aproximadamente a las 11:30 p.m., y antes de despedirse mantuvieron una charla casual a las afueras del parking, con risas y miradas cómplices.

Ni Jennifer ni Pedro se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si la salida se debe a una alianza laboral, si descubrieron una buena amistad o hay un interés más profundo en el corazón de ambos.