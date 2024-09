Captan a Jeremy Allen White besando a actriz en medio de distanciamiento con Rosalía

MIAMI.- Desde finales del año pasado, Jeremy Allen White y Rosalía se han dejado ver juntos como señal de noviazgo; sin embargo, el actor fue captado recientemente besándose con su compañera de reparto de The Bear, Molly Gordon , en plena calle.

"Jeremy Allen White se siente desvergonzado por intercambiar saliva con su coprotagonista de The Bear en el cumpleaños de su exnovia Rosalía... abrazando felizmente a la actriz Molly Gordon en nuevas fotos. La estrella de The Bear, quien recientemente se llevó a casa su segundo premio Emmy, fue visto besándose el miércoles con su novia en Los Ángeles", reseñó TMZ , quien publicó dichas fotos.

"La actriz rodea el cuello de Jeremy con sus brazos de una sola vez, mientras le planta un gran beso de chef en los labios. Luego, Jeremy le abre la puerta del auto a Molly... un gesto amoroso que parece significar que los dos se toman en serio el uno con el otro. Parece que la pareja ha sacado su romance de la pantalla chica, ya que no había cámaras a la vista del sorprendente beso... así que claramente esta no era una escena para la nueva temporada de The Bear", agregó el medio especializado.

Distanciamiento entre Jeremy y Rosalía

Este beso parece confirmar que la relación del actor con la cantante llegó a su fin. A ello se suma que Rosalía organizó una fiesta de cumpleaños en París donde Jeremy no estuvo presente.

"El actor fue uno de los grandes ausentes en la fiesta que hizo Rosalía para celebrar su cumpleaños. La artista catalana organizó un evento en París para pasar este día tan especial junto a sus amigos más VIP. Llamó mucho la atención que el protagonista de The Bear no estuviera entre los invitados. Los fans de la cantante hicieron saltar las alarmas", indicó El Mundo.