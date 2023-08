Rauw Alejandro dedica "Hayami Hana" a Rosalía

"Por si acaso nunca volvemos hablar / Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar / Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. / Y no voa' hacerme el fuerte / Yo no voy frontear / Aquí to' el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar Sí, aquí no hay no hay nada que ocultar / Pero hay un pal' de cosas que del pecho me quiero sacar", inicia el tema Hayami Hana.

Aunque Rauw Alejandro no menciona a Rosalía explícitamente en la canción, el boricua hace referencia a temas vinculados directamente con la española: la fama, Motomami, un tatuaje inspirado en la cantante y el tipo de relación entre un par de artistas, son algunas de las experiencias que aborda el productor musical.

"Y no te culpo, la vida que llevamos no pa’ todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, mas fácil junto / Trabajamos sin parar, pero hasta que punto… / Estar en nuestro campito, vale mas que to’ el dinero y la fama / Despertar y verte a mi lado, no dan ganas de salir de la cama", canta Rauw.

"Y espero que algún podamos reírnos del pasado / Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo / Si los mejores días tú me ha regalao’ / Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma’…". "Sé que vas hacer la mejor artista / Es otra como tú en verdad no creo q exista / Eres la portada más bella de todas las revista / Yo si lo sabría aunque no tenga vista... / Sin con tan solo escuchar tu voz / El mar se calma de cualquier tormento / Miles de personas piensan lo mismo / No lo digo yo por culpa de este sentimiento / Y, desde Los Ángeles lo supe / Ella es mi Motomami", agrega el intérprete en Hayami Hana, la cual se encuentra número uno en tendencias de YouTube con casi cinco millones de reproducciones.

A través de un comunicado emitido a finales de julio en sus historias de Instagram, el boricua aclaró que desde hace un tiempo la española y él ya no están juntos. "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", inició el intérprete.

Posteriormente, Rauw Alejandro confirmó la ruptura con Rosalía y aclaró que esta decisión no estuvo motivada por la presencia de terceros en la relación.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", manifestó.

Según la revista People, la decisión fue tomada por ambos artistas desde el amor y el respeto que se tienen.

En marzo la española y el puertorriqueño lanzaron su EP RR, primer disco que realizaron conjuntamente. Y fue justamente con el estreno del video de Beso que los intérpretes anunciaron que estaban comprometidos.

En el audiovisual, Rosalía y Rauw insertaron un clip en el que se ve a la catalana llorar mientras enfocaba un anillo de compromiso.

