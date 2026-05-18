lunes 18  de  mayo 2026
Kylie Jenner

Captan a Kylie Jenner y Timothée Chalamet en cita doble con Jacob Elordi y Kendall Jenner

Imágenes virales muestran a las cuatro celebridades intentando mantener un bajo perfil dentro de un vehículo tras abandonar un evento en Los Ángeles

Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de LOréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de L'Oréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Vía Amy Sussman/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Recientemente, la supermodel Kendall Jenner y el actor australiano Jacob Elordi fueron fotografiados en Los Ángeles compartiendo una salida grupal junto a Kylie Jenner, hermana de Kendall, y el actor nominado al Óscar, Timothée Chalamet, lo que ha intensificado las especulaciones sobre un nuevo romance en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con reportes e imágenes difundidas por la plataforma DeuxMoi, el grupo fue captado la noche del sábado mientras abandonaba un evento de Fanatics.

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Las fotografías de los paparazzi muestran a las cuatro celebridades intentando mantener un bajo perfil dentro de un vehículo. En los asientos delanteros se encontraba Jacob Elordi al volante, acompañado por Kendall Jenner en el asiento del copiloto.

Mientras tanto, en los asientos traseros viajaban Kylie Jenner y Timothée Chalamet junto a la fotógrafa Renell Medrano, compartiendo risas mientras intentaban evadir los flashes de las cámaras.

Rumores

La aparición pública de Kendall Jenner y Jacob Elordi no es un hecho aislado. La prensa del corazón ha seguido el rastro de la supuesta pareja desde principios de año, con un primer acercamiento reportado entre febrero y marzo. Fuentes cercanas aseguran que el vínculo comenzó a desarrollarse a finales del invierno, consolidándose tras verse a ambos en una conversación cercana durante la fiesta post-Óscar de Vanity Fair en marzo.

Los rumores se dispararon en abril cuando fueron vistos juntos en el festival de Coachella, y apenas una semana antes de este último encuentro en Los Ángeles, la pareja fue fotografiada disfrutando de unas vacaciones privadas en las playas de Hawái.

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