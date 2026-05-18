lunes 18  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Barbra Streisand se ausenta de Cannes debido a una lesión en la rodilla

Pese a la ausencia, el festival mantiene previsto el homenaje a la estrella durante la ceremonia de clausura en el Grand Théâtre Lumière

Barbra Streisand recibe el Premio SAG a la Trayectoria en el escenario durante la 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG), en el Auditorio Shrine y Expo Hall el 24 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Barbra Streisand recibe el Premio SAG a la Trayectoria en el escenario durante la 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG), en el Auditorio Shrine y Expo Hall el 24 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California. 

AFP/Matt Winkelmeyer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Barbra Streisand se ausentará en la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes, donde le sería entregada la Palma de Oro honorífica, debido a una lesión en la rodilla. Su falta al evento fue confirmado por ella misma a través de un comunicado.

"Siguiendo el consejo de mis médicos, y mientras me recupero de una lesión de rodilla, lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año. Pero me siento profundamente honrada de recibir la Palma de Oro honorífica y tenía muchísimas ganas de celebrar las extraordinarias películas de la 79.ª edición", escribió.

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La cantante y actriz aseveró que estaba ilusionada con poder compartir con colegas, amigos y Francia este momento, pero prioriza su salud.

“Tenía muchas ganas de pasar tiempo con colegas a quienes admiro profundamente y, por supuesto, de regresar a Francia, un lugar que siempre he amado”.

Agradecimiento

No obstante, señaló que pese a su ausencia, felicita a los cineastas que este 2026 llenaron a Cannes de nuevas propuestas.

"Aunque lamento no poder estar presente en persona, quiero felicitar efusivamente a todos los cineastas del mundo cuyo extraordinario talento y visión creativa se celebran este año. Mi más sincero agradecimiento al Festival y a todos los que siguen apoyando y promoviendo el arte del cine”, concluyó.

Streisand no reveló la causa de su lesión ni el plazo previsto para su recuperación.

No obstante, el festival mantiene previsto el homenaje a la estrella durante la ceremonia de clausura en el Grand Théâtre Lumière.

“Iris Knobloch, Thierry Frémaux y todo el equipo del festival envían a Barbra Streisand sus más sinceros deseos de una pronta recuperación”, manifestó el Festival en un comunicado.

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