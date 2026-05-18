lunes 18  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Paris Hilton cambia de look para desfile de Gucci en Nueva York

Paris sorprendió en el desfile de Times Square luciendo una larga y abundante cabellera castaña

La socialité estadounidense Paris Hilton asistió a la gala Baby2Baby 2025 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 8 de noviembre de 2025.

La socialité estadounidense Paris Hilton asistió a la gala Baby2Baby 2025 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 8 de noviembre de 2025.

AFP / Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Paris Hilton dejó a un lado su exuberante melena rubia para desfilar en la pasarela de Gucci en Times Square con un estilismo atrevido y que para muchos la dejó irreconocible: la socialité, empresaria y activista desfiló lució una larga y abundante cabellera castaña.

La heredera llevó un vestido amarillo canario con cinturón de los colores de la marca y hebillas con el monograma, y botas negras de tacón, junto con un abrigo de piel al hombro y un bolso rojo cereza.

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Agradecimiento

Ese día, más tarde, la también Dj visitó la mansión Gucci y mantuvo el estilismo.

“Gucci Girl para siempre. Fue un sueño desfilar para la colección debut de @Demna para @Gucci Cruise ”, escribió Hilton en una serie de fotos en Instagram. “Demna, eres un verdadero visionario y fue icónico conquistar Times Square contigo #GucciCore #IconsOnly".

La socialité también publicó un video de sí misma en la pasarela en la historia de Instagram y escribió: "¿Convertir Times Square en una pasarela de Gucci? ¡Eso sí que mola!".

En la pasarela de la casa de moda también desfilaron Cindy Crawford , Emily Ratajkowski, Tom Brady y otras celebridades.

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