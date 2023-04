Captan a Shakira por primera vez en calles de Miami

"Por medio de redes sociales se han vuelto virales fotos y videos de Shakira paseando por las calles de Miami, aunque está acompañada de otras personas no se ve a sus hijos Milan y Sasha, a quienes ha tratado de cuidar más ahora que se encuentran en su nueva ciudad", reseñó Milenio, al mostrar algunas imágenes de la intérprete.

En dichas fotografías se ve a Shakira con un pantalón verde y camisa blanca en un estilo desenfadado.

"Shakira sigue buscando casa en Miami", se lee en una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a la cantante.

Cuando la intérprete de éxitos como Te felicito y Monotonía se despidió de la ciudad en la que vivió por más de 10 años, aprovechó la oportunidad para compartir un mensaje en sus redes sociales a sus más de 85 millones de seguidores.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas, allí, en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que -sin duda- la amistad es más larga que el amor", escribió en su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre: 'nos vemos en las curvas'", finalizó la artista de 46 años.

Desde que Shakira llegó a un acuerdo durante su separación con Gerard Piqué, la colombiana dejó claro su deseo de mudarse a Miami para iniciar un nuevo capítulo en su vida junto a sus hijos y padres.

