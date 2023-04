Shakira disfruta de vacaciones antes de radicarse en Miami

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

En este sentido, La vanguardia informó que Shakira y sus pequeños disfrutaron durante la Semana Santa del Caribe en República Dominicana. Escapada en la que también estuvo Carla Pereyra, pareja del entrenador de fútbol Diego Simeone.

"Shakira está pasando unos días de vacaciones y desconexión antes de instalarse definitivamente en Miami junto a los pequeños Milan y Sasha. La cantante colombiana se marchó de Barcelona el pasado 2 de abril para poner rumbo hacia República Dominicana junto a sus hijos", indicó el medio español.

"Shakira no está sola en la República Dominicana. Parece que la artista se encuentra disfrutando de las playas del país latinoamericano con la modelo y mujer de un entrenador de fútbol, Carla Pereyra, que sí está compartiendo sus vacaciones en redes sociales... la cantante colombiana estaría pasando estos días acompañada de Carla Pereyra, la mujer de Diego Simeone. Ella misma ha publicado unas imágenes de sus vacaciones de Semana Santa en República Dominica", añadió La vanguardia.

Aunque Shakira no ha publicado en sus redes sociales algún contenido asociado con sus vacaciones en Repúblico Dominicana, lo que sí dejo ver ayer, 9 de abril, fue una imagen alusiva al Domingo de Pascua.

"¡Toby les desea una feliz Pascua!", escribió la barranquillera en su Instagram, al mostrar un conejo con los tradicionales huevos de Pascua.

La tarde del domingo 2 de abril, Shakira compartió a su más de 85 millones de seguidores en redes sociales un emotivo mensaje donde dedicó unas palabras a Barcelona, ciudad en la que vivió por más de 10 años junto a sus hijos y familia.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas, allí, en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que -sin duda- la amistad es más larga que el amor", dijo en su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre: 'nos vemos en las curvas'", finalizó la intérprete de 46 años.

