Captan a Sofía Vergara y Lewis Hamilton juntos en Nueva York

"Una comida que se extendió dos horas y que, a juzgar por sus sonrisas, resultó muy amena. Así se refleja también en las fotos que los paparazzi pudieron tomarles a la salida del lugar. Además de palabras, también intercambiaron gestos cariñosos y miradas cómplices que confirman la buena onda entre la actriz y el piloto de Fórmula 1", agregó la revista, al mostrar las imágenes de dicho encuentro.

Para la cita, Sofía Vergara se vistió con jean ancho, top y camisa negro, abrigada con un abrigo blanco. Mientras que el británico se mostró con chaqueta marrón, que hacía juego con sus zapatos y gorro de invierno, además de un jean claro y lentes de sol.

Hasta ahora, se desconoce qué tipo de relación mantienen ambos. Los representantes de Vergara y Hamilton no respondieron cuando People les contactó para hablar al respecto.

"Estoy lista para ser abuela, no madre"

Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaron en 2023. En entrevista exclusiva para El País, con motivo de la gira de medios de la serie de Netflix Griselda, la colombiana de 52 años dijo que la causa de la ruptura fue porque el actor deseaba tener hijos con ella.

"Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé", declaró Sofía Vergara al periódico español. "Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años y estoy lista para ser abuela, no madre", declaró la actriz, al resaltar que su próxima pareja debería ser alguien que ya tenga hijos.