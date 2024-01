Sofía Vergara revela el motivo que quebró su matrimonio

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. (...) Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", comentó.

Sobre la presión mediática, Vergara señaló a CBS Sunday Morning que cuando se es una figura pública es imposible escapar de las controversias.

"Estás ahí fuera (en el ojo público) y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas", manifestó.

Sin embargo, aclaró que la información que ha circulado sobre su separación no fue alterada.

"No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser. Me sorprendió y, ya sabes, ellos (los medios de comunicación) solo dijeron lo que era y eso fue todo", agregó.

De vuelta a la soltería

Ahora, Sofía Vergara no solo está avanzando hacia nuevos caminos en su profesión con el lanzamiento de la serie de Netflix Griselda, también está lista para seguir adelante en cuanto al romance.

Durante su participación en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz señaló que le encanta pasar tiempo en Nueva York no solo por la energía de la ciudad, sino también por los hombres que la habitan.

"Es la gente, es la energía. Creo que también tienes más opciones con los hombres. ¡Estoy soltera ahora!", comentó coqueta.

"En Nueva York, no hay solo actores o directores. Creo que voy a pasar más tiempo en Nueva York", agregó.

Jimmy Fallon también le comentó que en la ciudad hay una gran propuesta gastronómica, a lo que Sofía respondió: "Hay comida maravillosa cuando sales en citas. Es mejor, sí".

Actualmente, se rumora que Vergara se encuentra en una relación con Justin Saliman, cirujano ortopédico. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, la colombiana ha aclarado que con quien inicie un romance debe venir con hijos.