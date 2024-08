Sofía Vergara reacciona a declaración de Joe Manganiello sobre el divorcio

"Sí tratamos de tener una familia durante el primer año y medio", recordó. "Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice"

Además, manifestó que el matrimonio se quebró porque ambos se fueron distanciando.

"La razón es porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa".

Postura de Sofía

Si bien ninguna de las partes ha querido protagonizar dimes y diretes desde que ambos han expuesto sus puntos de vista del divorcio, recientemente la protagonista de Modern Family y Griselda fue cuestionada sobre las declaraciones de su exesposo dijo.

Y su respuesta no fue un ataque a Manganiello. Fue una reflexión sobre la veracidad de sus palabras en el artículo.

"Al final del día uno nunca va a saber lo que él dijo realmente. Y qué voy a hacer, ¿llamarlo?", dijo a la revista Variety. "Ni siquiera sé si él dijo eso".

En entrevista exclusiva para El País, con motivo de la gira de medios de la serie de Netflix Griselda, la colombiana de 51 años dijo que la causa de la ruptura fue porque el actor deseaba tener hijos con ella.

"Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé", declaró Sofía Vergara al periódico español. "Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", declaró la actriz, al resaltar que su próxima pareja debería ser alguien que ya tenga hijos.