Joe Manganiello cuenta su versión sobre divorcio de Sofía Vergara

El actor también recordó que le pidió a Vergara honestidad, pues entendía que ya tenía un hijo adulto (Manolo de 32 años) y quizá sería difícil para ella empezar de cero nuevamente. Le dijo: "Si tú ya terminaste con los niños, entonces yo entiendo. Solo dímelo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JOE MANGANIELLO (@joemanganiello)

No obstante, Manganiello manifestó que el matrimonio se quebró porque ambos se fueron distanciando, y rechazó que se le haya responsabilizado de lo que ocurrió.

"La razón es porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa. ¿Qué me pinten como que tuve una especie de crisis de mediana edad, y después de nueve años le di un ultimátum de: 'haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy'? Ese nunca fui yo” dijo.

Actualmente, Manganiello se encuentra en una relación con la actriz y bailarina Caitlin O’Connor.

Declaraciones de Sofía Vergara

En entrevista exclusiva para El País, con motivo de la gira de medios de la serie de Netflix Griselda, la colombiana de 51 años dijo que la causa de la ruptura fue porque el actor deseaba tener hijos con ella.

"Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé", declaró Sofía Vergara al periódico español. "Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", declaró la actriz, al resaltar que su próxima pareja debería ser alguien que ya tenga hijos.

Sofía y Joe se conocieron en 2014, durante una cena a la que fueron invitados en la Casa Blanca, y posteriormente se casaron en noviembre de 2015.

Actualmente, la actriz mantiene una relación amorosa con el cirujano Justin Saliman.