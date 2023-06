Caracas Design Week entrega premio a mejor vitrina

Roche Bobois-premio-cortesía.jpg La directiva del Caracas Design Week entregó el 28 de junio de 2023 el premio a la mejor vitrina a Roche Bobois. Cortesía/Blue Press Service

De esta manera, un equipo de cinco mujeres profesionales, lideradas por Najjar y Sofía Sosa, gerente de la tienda, demostraron su talento, creatividad e innovación al diseñar la vitrina ganadora del concurso, que tuvo como inspiración sus viajes a Milán y París, especialmente por la influencia del Fuori Salone y el Paris Deco Off.

La colaboración con el diseñador Efraín Mogollón fue un paso natural para este equipo creativo, que ya cuentan con ocho años de amistad y proyectos compartidos. La galería Cerquone, por su parte, aportó su arte abstracto emergente, uniendo fuerzas con base a sus valores compartidos. Las flores, un elemento esencial en el diseño de la vitrina, fueron creadas en colaboración con Jardín Caroní, fieles aliados en todas las etapas de este proyecto.

"Aquí trabajamos todos los días, pero la creación de la parte creativa de la vitrina duró un mes y medio. Nos planteamos: '¿qué vamos a colocar?, ¿qué vamos a hacer?'. Lamentablemente, pero para el bien de nosotros, dos semanas antes del Caracas Desing Week se vendieron los sofás que teníamos en la vitrina y tuvimos que rehacerla otra vez. Gracias a Dios tenemos un buen inventario y fue súper fácil reconstruirla porque Roche Bobois tiene suficientes sofás icónicos", detalló Nicole Najjar, quien describe a la tienda como acogedora.

Unión familiar y profesional

Es importante destacar el papel fundamental del padre de Nicole Najjar, Jean Najjar, quien ha sido un pilar de apoyo en todo el proceso, brindando impulso a esta nueva generación de talentosas mujeres que integran el equipo. Esta unión familiar y profesional demuestra la importancia de la colaboración y el legado de conocimiento y experiencia transmitido de generación en generación.

"Mi aporte ha sido muy creativo. Los hombres, en especial la generación de mi papá, son muy conservadores, no toman riesgos, son muy clásicos, no son atrevidos; es una gente que luchó mucho por lo que tienen. Esta generación es mucho más creativa. Yo soy muy arriesgada, me encanta el tema de los colores. Siendo mujer y haber trabajado en la moda y diseño de interior en París me nutrió y es parte de mi ADN. Entonces, poco a poco he convencido a mi papá -aunque no ha sido nada fácil- porque es otra generación con otra mentalidad, pero al final mi papá ha sido muy receptivo, es de esa gente que no se lo imagina, pero cuando ve el resultado lo acepta. Yo estoy muy agradecida porque al final confía mucho en sus hijos y yo siento que eso es importante", dijo Nicole Najjar.

Y ante el logro de Roche Bobois en el CDW, la casa mantendrá por los próximo dos meses el diseño de la vitrina ganadora para que las personas que no han podido vivir la experiencia puedan acudir a la tienda ubicada en la calle París de Las Mercedes, en Caracas.

Como se indicó al inicio, el concurso de vitrinas fue impulsado por CDW como una de las actividades que se realizaron durante la semana del evento, que contó con una participación de 45 locales. El público visitante fue el responsable de la votación que se hizo virtual desde la página web caracasdesignweek.com. La premiación se realizó en la misma tienda de Roche Bobois y el premio fue una sorpresa de Lladró en su 70 aniversario.