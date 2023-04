Museo de Coral Gables abre muestra sobre arquitectura y diseño

Celebración de apertura de la exposición "All Stars", en el Museo de Coral Gables.

MIAMI - El Museo de Coral Gables inauguró este jueves 27 de abril la exhibición “ All Stars ” , que recoge obras ganadoras de las becas y los premios a la trayectoria de la Fundación CINTAS en la categoría de Arquitectura y Diseño , de 1963 a 2022. Cada año, dicha fundación premia con la beca CINTAS la excelencia en el trabajo de personas de ascendencia cubana en las áreas de escritura creativa, composición musical, arquitectura y diseño, fotografía y artes visuales.

Como dijo el director del museo, Elvis Fuentes, es la primera vez que se hace una exposición de los premios de Arquitectura y Diseño de la Fundación CINTAS. La muestra se realiza en colaboración con la propia Fundación CINTAS y agrupa no solo proyectos desarrollados bajo el amparo de la beca que otorga esta entidad, sino también trabajos recientes de varios diseñadores, planificadores y arquitectos.

En la exhibición pueden apreciarse dibujos, fotografías, maquetas, videos, informes y otros elementos relacionados con la arquitectura y el diseño, de modo que se presenta un amplio abanico del quehacer de creadores cubanoamericanos.

Miriam Gusevich - Museo de Coral Gables - GRETHEL DELGADO / DLA Miriam Gusevich junto a su trabajo en la exposición de la Fundación CINTAS, en el Museo de Coral Gables. GRETHEL DELGADO / DLA

Miriam Gusevich, ganadora de la beca de la Fundación CINTAS 2001-2002, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que "es un gran honor" ser parte de la muestra. "Es muy importante que CINTAS exista para apoyar no solo a los arquitectos, sino a todos los artistas en todas estas formas, escritores, pintores".

"Me agrada mucho que el museo haya hecho este evento posible, porque a la arquitectura no se le presta tanta atención en el contexto de museo, exhibiciones. Aplausos para el museo, estoy encantado", afirmó Roberto de Alba, ganador de la beca CINTAS 1989-1990 y que actualmente construye sitios web para arquitectos e ingenieros.

Roberto de Alba. GRETHEL DELGADO / DLA Roberto de Alba. GRETHEL DELGADO / DLA

Por su parte, Jorge Hernández, quien fue seleccionado por la Fundación CINTAS en 1983-1984, destacó que aunque el arte visual se ve por su presencia en los museos, la arquitectura se vive diariamente, así que la vemos como una cosa cotidiana y en algunos momentos la apreciamos porque son monumentos que nos recuerdan nuestra propia vida. Así que es otro tipo de escenario".

Trabajo de Jorge Hernández, ganador de la beca CINTAS, 1983-1984. GRETHEL DELGADO / DLA Trabajo de Jorge Hernández, ganador de la beca CINTAS, 1983-1984. GRETHEL DELGADO / DLA

Agregó que esta beca "fue muy importante porque lo que propuse para mi premio hace años fue realizar un estudio de ciertos arquitectos jóvenes que en aquel entonces estaban practicando en Miami y estaban como pronosticando un urbanismo que en el 84 no existía en Miami, porque por ejemplo el Biltmore Hotel de Coral Gables estaba cerrado, el edificio más grande en downtown era el Freedom Tower".

"He vivido aquí desde 1962 y he visto muchísimas versiones de Miami, varias veces ha cambiado el rostro", sumó. Sobre el hecho de volver a acercarse a su proyecto de 1984, dijo que "fue muy bonito revisarlo y tener este evento porque me di cuenta de que fue como un anuncio de un Miami que iba a venir, y ha venido, gracias a Dios".

La muestra se extiende hasta el 30 de julio y puede visitarse en el museo, en 285 Aragon Avenue. Coral Gables, FL 33134, de martes a viernes (de 11AM – 5PM), sábados (de 10AM – 6PM), y domingos (de 11AM – 5PM). Información: (305) 603-8067.