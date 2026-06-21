domingo 21  de  junio 2026
MÚSICA

Caracas Music Biz 2026 abre convocatoria a solistas y agrupaciones

En su segunda edición, esta emergente plataforma se consolida como un espacio de networking donde artistas conectan a través de música en vivo

Caracas Music Biz 2026

Caracas Music Biz 2026

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Caracas Music Biz (CMB) ha anunciado oficialmente la apertura de su convocatoria, invitando a solistas y agrupaciones —tanto nacionales como internacionales— a postularse para formar parte de los prestigiosos showcases de su próxima edición, que se celebrará el próximo mes de septiembre.

En su segunda edición, esta emergente plataforma se consolida como un espacio neurálgico de networking donde artistas, managers, agencias, sellos y editoras conectan a través de la música en vivo, charlas y conferencias sobre el mercado global.

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Un comité curatorial externo seleccionará seis propuestas artísticas que recibirán la oportunidad de presentarse en vivo ante programadores, managers y sellos discográficos. Asimismo, obtendrán acreditación exclusiva para acceder a todas las jornadas académicas y conferencias del evento, respaldo técnico óptimo ajustado a los riders acordados y máxima difusión en la campaña de medios oficial del encuentro.

El proceso de inscripción inició el pasado 26 de mayo. Los interesados en obtener un boleto a esta excelente vitrina de la industria musical, organizada por Ventura Espectáculos y Oz Show, con promoción de Álvaro Ruiz de EventoyMedio, solo deben ingresar al sitio web oficial del Caracas Music Biz y completar el formulario de inscripción antes de la fecha límite: 30 de junio de 2026. La organización recuerda que los enlaces caídos o materiales desactualizados serán motivo de descalificación automática.

Requisitos

Para optar a uno de los cupos, los proyectos interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Trayectoria: Ser mayor de 18 años y certificar un mínimo de 2 años de trayectoria verificable (soportes de eventos, producciones y EPK vigente).
  • Formalidad: La inscripción debe ser gestionada por el representante legal del artista o banda.
  • Logística: Los seleccionados deberán cubrir sus propios costes de traslado, hospedaje y manutención en Caracas, además de cumplir con las pruebas de sonido.
  • Derechos: Contar con las licencias de autor de las obras y autorizar el uso de imagen y audio para fines promocionales.
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