EEUU: Acuerdo con General Electric es un nuevo avance del plan de tres fases

John Barrett, diplomático de EEUU es el nuevo Encargado de Negocios en Venezuela

CARACAS.- El gobierno de Estados Unidos, mediante su embajada en Caracas, celebró la firma del memorándum de entendimiento entre la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova y la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

A través de un comunicado, la representación diplomática estadounidense aseguró que el acuerdo constituye “un nuevo avance” dentro del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, para apoyar la recuperación de Venezuela.

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“El memorando de entendimiento entre GE Vernova y Corpoelec marca un paso importante hacia la estabilización de la red eléctrica de Venezuela y el aumento de la generación de energía a corto plazo, lo que apoyará el empleo, la inversión y la recuperación económica”, señaló la embajada.

En redes sociales, la delegación diplomática compartió el video del evento realizado el 15 de junio en el que se firmó el convenio y en el que participó el encargado de negocios de EEUU, Jonn Barrett, junto al director corporativo de General Electric Vernova, Roger Martella, y el presidente del Segmento de Generación de General Electric Vernova, Eric Gray.

El convenio firmado en Miraflores, Palacio de Gobierno, está orientado a fortalecer la generación de energía, redes de transmisión y subestaciones eléctricas, la modernización de la infraestructura tecnológica del país y la capacitación de la fuerza laboral venezolana, para que eventualmente asuman las responsabilidades de operación y mantenimiento.

De acuerdo con lo informado por la presidenta encargada de Venezuela, el acuerdo permitirá incorporar 1,000 megavatios al sistema eléctrico en los primeros 24 meses y más de 5,000 en los próximos cuatro años.

Venezolanos esperan ver luz

Los venezolanos esperan que pronto en el país se recupere la capacidad de generación eléctrica para que al fin, realmente, finalicen las interrupciones abruptas de la energía.

En las regiones del país caribeño, hay estados donde diariamente pasan más de dos horas sin suministro eléctrico.

El deficiente servicio que se presta diariamente tiene fluctuaciones de voltaje que ocasiona el desperfecto de aparatos electrodomésticos, así como elevadores.

Mientras, el Colegio de Ingenieros del estado Zulia valoró este miércoles la firma del memorando de entendimiento entre la empresa estadounidense General Electric Vernova y el Gobierno de Delcy Rodríguez para mejorar el sistema eléctrico del país, que sufre constantes fallas.

“Es un paso en la dirección correcta, contar con General Electric para ejecutar la reparación o la instalación de nuevas turbinas, es fundamental”, señaló el presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros, Orlando Urdaneta, en rueda de prensa.

Las tres fases que lleguen a los bolsillos

Los venezolanos aún se muestran escépticos del éxito del plan de las tres fases ordenado por el presidente Donald Trump y del Secretario de Estado, Marco Rubio, que consiste en estabilización y recuperación que se centra en lo económico y la transición orientada a la consolidación institucional.

Pese a los anuncios que ha hecho la embajada estadounidense sobre los avances en este sentido, la población aún espera por mejoras económicas.

El 15 de junio, el encargado de negocios, John Barret, celebró como positivo que en mayo la inflación en Venezuela, por primera vez en más de un año, fue de un dígito, cayó a 6.3%.

Pero ese descenso de la espiral inflacionaria no se siente en los bolsillos de los venezolanos, porque, entre otras razones, la tasa de cambio con el dólar cada día aumenta más.

Durante mayo de 2026, el bolívar experimentó una depreciación cercana al 10.8% (o un incremento del 12.2% en la tasa del dólar oficial). La divisa estadounidense pasó de cotizarse a 489.55 bolívares a cerrar el mes en 549.37 bolívares en el mercado oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este 17 de junio, la moneda estadounidense se cotizaba en Bs. 596.78 por dólar. A finales de abril, se aumentó el ingreso mínimo de los trabajadores a $240, pero la canasta alimentaria ronda los $958,96 mensuales para una familia de tres personas.

FUENTE: Con información de Tal Cual y redes sociales