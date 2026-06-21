Representante de David Hockney informa que funeral del artista se realizó en estricta intimidad

El artista británico David Hockney posa enfrente de "Mr and Mrs Clark and Percy" (1970), una de sus obras más emblemáticas.

LONDRES.- El funeral del aclamado artista británico David Hockney, fallecido el 12 de junio a los 88 años, se celebró en la más estricta intimidad, informó este sábado su publicista.

Erica Bolton, representante del pintor, indicó en un comunicado que el funeral se realizó de acuerdo con el deseo explícito del artista: solo asistieron su pareja, Jean-Pierre Goncalves de Lima, y su sobrino-nieto Richard.

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Hockney, figura clave del pop art de los años 1960, fue celebrado durante décadas por su capacidad para capturar el mundo con un colorido deslumbrante.

Deja a su pareja, dos hermanos y numerosos sobrinos, sobrinas, sobrinos-nietos y sobrinas-nietas.

En su comunicado, la representante también anunció que la inmensa mayoría de sus obras se entregará a fundaciones e instituciones públicas de todo el mundo para preservar su legado.

No se facilitaron más detalles sobre la magnitud de la colección donada ni sobre las condiciones de la donación.

Tributos

En 2008, el artista creó The David Hockney Foundation, que, según su sitio web, tiene como objetivo "fomentar la apreciación y el entendimiento del arte visual y la cultura". La fundación posee más de 8.000 obras.

Bolton reveló además que el primer servicio conmemorativo para celebrar la vida y obra de Hockney se celebrará en Londres durante la primera mitad del próximo año, conforme a los deseos del pintor.

Posteriormente se rendirán homenajes en su región natal, Yorkshire (norte de Inglaterra), así como en París y Los Ángeles.

En los últimos ocho días se han multiplicado los tributos al artista, que siguió experimentando y exponiendo hasta su muerte.

El rey Carlos III y la reina Camila expresaron su tristeza y afirmaron que "su encanto incontenible, su talento y su constante innovación serán profundamente añorados".

FUENTE: AFP