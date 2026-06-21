domingo 21  de  junio 2026
CINE

"Toy Story 5" recauda 160 millones de dólares en mejor fin de semana de taquilla del año

La secuela presenta a Woody el vaquero, Buzz Lightyear y su pandilla de juguetes luchando por sobrevivir contra la competencia de la tecnología

Woody, Buzz y el resto de los juguetes regresan en el primer tráiler de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga de Pixar.

Woody, Buzz y el resto de los juguetes regresan en el primer tráiler de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga de Pixar.

Captura de Pantalla/Toy Story 5 Trailer/YouTube

LOS ANGELES.- Toy Story 5 de Disney arrasó en su fin de semana de estreno, logrando el mejor estreno del año y recaudando 160 millones de dólares en Norteamérica, según estimaciones de la industria publicadas el domingo. Este récord representa a la popular franquicia de Pixar.

La secuela, estrenada durante el fin de semana del Día del Padre, presenta a Woody el vaquero, Buzz Lightyear y su pandilla de juguetes luchando por sobrevivir contra la competencia de la tecnología, en particular una tableta.

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"Estamos en plena temporada alta para ir al cine en familia y Toy Story está cumpliendo con las expectativas", afirmó el analista de la industria David A. Gross.

Gross la calificó como "otro estreno sensacional para una secuela de Pixar", y señaló que Toy Story 5 tuvo el mejor fin de semana de estreno de toda la franquicia, con una recaudación estimada un 37% superior a la de Toy Story 4.

Esto probablemente la convertirá en el segundo mayor estreno de una película animada de todos los tiempos, solo superada por Los Increíbles 2 de Pixar, la unidad de Disney, que recaudó 182,7 millones de dólares en junio de 2018, añadió.

"Las películas familiares han liderado la industria desde su resurgimiento tras la pandemia en 2023", añadió Gross. "Gran parte del éxito del género se debe a las secuelas, las adaptaciones con actores reales de películas animadas y las combinaciones híbridas".

Toy Story 5, que regresa con Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack prestando sus voces a personajes clave, se estrenó en 4425 salas de cine en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana, según las estimaciones de Exhibitor Relations.

Taquilla

El segundo lugar en la taquilla del fin de semana lo ocupó el thriller de ciencia ficción Disclosure Day, dirigido por Steven Spielberg, que se estrenó el fin de semana anterior.

Con un reparto estelar encabezado por Emily Blunt y Josh O'Connor, la película de acción de Universal narra el intento de revelar un encubrimiento de décadas sobre visitas extraterrestres.

Recaudó aproximadamente 17 millones de dólares, elevando su total a 78,2 millones de dólares, según las estimaciones.

En tercer lugar se ubicó el éxito de terror independiente de Focus Features, Obsession, que recaudó otros 14 millones de dólares en su sexta semana en cartelera, alcanzando un total de 215,8 millones de dólares en Estados Unidos, según los datos.

La película de terror de A24, "Backrooms", se mantuvo en cuarto lugar con 7,3 millones de dólares, llegando a un total de 175 millones de dólares en Estados Unidos en su cuarta semana.

En quinto lugar quedó Scary Movie de Paramount, un reinicio de la franquicia de parodias, que recaudó 6,7 millones de dólares en su tercera semana en cartelera.

En quinto lugar quedó "Scary Movie" de Paramount, un reinicio de la franquicia de parodias, que recaudó 6,7 millones de dólares en su tercera semana en cartelera.

FUENTE: AFP

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