Carin León hace historia en icónico escenario de Las Vegas

Los fanáticos podrán experimentar una experiencia innovadora con una producción visual nunca antes visto

La cantautora mexicana Carin León se presenta en el escenario durante la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.&nbsp;

AFP/Giorgio Viera 

AFP/Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Caris León marcará un hito al convertirse en el primer artista latinoamericano en ofrecer un concierto en la Sphere de Las Vegas.

El intérprete, oriundo de Sonora, anunció que del 11 al 13 de septiembre de 2026 se presentará en el recinto, como parte de las festividades anuales que se realizan en la ciudad por la independencia de México.

“De Sonora para el mundo Nos vamos a rifar en Sphere de Las Vegas este 11, 12 y 13 de septiembre del 2026”, escribió el intérprete en una publicación de Instagram.

Producción

Los conciertos contarán con la producción de AEG Presents.

Según informó el equipo de León, los fanáticos podrán experimentar una experiencia innovadora con una producción visual nunca antes visto. “ León aprovechará las ‘tecnologías de nueva generación’ del Sphere, incluyendo la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve a la audiencia, ‘creando un ambiente visual completamente inmersivo’, reseña Billboard.

La preventa para las fechas de León en el Sphere inicia el 23 de septiembre a las 12:00 p.m.. Mientras que los boletos para el público se venderán desde el 26 de septiembre a las 12:00 p.m. en www.carinleon.com.

