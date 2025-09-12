Cazzu recibe el respaldo de padres de Nodal en medio de disputa por su hija

MIAMI.- La tensión entre Cazzu y Christian Nodal continúa escalando, ahora con la intervención de los padres del cantante, Cristy y Jaime Nodal, quienes estarían respaldando a la artista en su deseo de que su hija Inti la acompañe en los viajes que, como artista musical, deba hacer fuera de Argentina.

De acuerdo con el presentador Javier Ceriani, los Nodal estarían tratando de mediar en el conflicto de la expareja y persuadir a su hijo para que otorgue el permiso de viaje. “Están tratando de intervenir los padres de Nodal para que Nodal le dé el pasaporte y la libertad a Inti. Están tratando de mediar esta situación”, señaló durante una transmisión de su programa en YouTube.

Descontento

Ceriani también especuló que los abuelos paternos de la pequeña están molestos con Christian, pues su aparente negativa a otorgar la autorización habría frenado el encuentro familiar. Además, aseveró que Ángela Aguilar es la responsable de la decisión del intérprete.

“Los abuelos de Inti están muy furiosos. Quieren ver a Inti. Están muy muy descontentos con el actuar de Christian Nodal como padre. Creen, firmemente, que quien manipula a Nodal para no ver a Inti es Ángela Aguilar”, afirmó.

Por otra parte, manifestó que la madre de Nodal sufre la situación, pues desea reencontrarse con su nieta. La última vez que vio a la pequeña fue en mayo, cuando Cazzu llevó a la niña a México. “Los abuelos de Inti tienen muy buena relación con Cazzu”, añadió.

Cazzu reveló la situación el 2 de septiembre, cuando comentó en el podcast Se regalan dudas las trabas legales que ha enfrentado durante los encuentros con los abogados de su ex, quienes le habrían manifestado que el cantante podría negarse que Inti saliera de Argentina.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, 'El mundo es devastador'. Cuando le dije, 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'", confesó la cantante.

Para Cazzu, viajar junto a su hija es 'una necesidad básica', por lo que considera inconcebible que Nodal niegue ese derecho hasta que la pequeña cumpla cinco años.