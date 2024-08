Carlos Calderón se une al equipo de presentadores de "Hoy Día"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hoy Día (@hoydia)

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Carlos Calderón a nuestra familia de Telemundo y nuestro programa mañanero, Hoy Día", dijo Ronald Day, presidente de entretenimiento y Chief Content Officer de Telemundo.

"Carlos no solo tiene una impresionante trayectoria en la industria, su autenticidad, simpatía y talento lo han llevado a ganarse el corazón de la audiencia hispana. Juntos, seguiremos arrancando las mañanas en Telemundo llenas de energía y entretenimiento”, agregó Day, de acuerdo con información reseñada en la página de la cadena.

Reacción de Carlos Calderón

Ante la grata noticia, el actor y conductor expresó su sentir por el nuevo reto profesional.

"Me llena de emoción volver a la televisión en un gran programa como Hoy Día junto a un equipo de primera que me ha recibido con los brazos abiertos", acotó Carlos Calderón.

La llegada del presentador mexicano ocurre cuando a comienzos de agosto Daniel Arenas se despidió de Hoy Día para dedicarse a proyectos personales.

"Hoy, mientras me recupero en casa de un resfriado, me entero que mi querido @danarenas escogió este día para despedirse de @hoydia. Lo que más me ha dolido es no poder haberte dado un fuerte abrazo, amigo. Eres de esos compañeros con los que uno sueña trabajar: un caballero, un profesional y un buen amigo", expresó Carlos Calderón sobre el conductor colombiano.