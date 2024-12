Carlos Calderón termina en emergencia por picadas de hormigas

"No van a creer lo que me pasó hoy. Estoy en el hospital porque llevé a mi hijo al parque y estábamos jugando, ya para irnos, y de repente sentí que me están picando unas hormigas, me quité las hormigas y como que sentí las picadas bien bravas. Me paré y llegué al carro, puse a Leo en su asiento y cuando me senté, que se me aceleró el corazón y me toqué la yugular y estaba así a todo (latido), empecé a respirar así como para bajarme la presión y no bajaba y empecé a ver la luz como en un hoyito, un dolor de cabeza intenso y temblor en el cuerpo, empecé como con náuseas", contó el presentador de Hoy Día en un video en Instagram, donde se muestra acostado en una camilla.

"Primero traté de marcarle a Vanessa, pero no me contestó, entonces marqué al 911 y me contestó el 911, pero yo no sé si ya yo podía hablar porque de verdad no veía, sentía que se me iba la respiración, bien nervioso por Leo -tratando de guardar la calma-; entonces, bajé la ventana y había una familia, traté de llamarla, pero no me hicieron caso, solo un niño me estaba viendo, pero yo creo que no me salía la voz y el niño no me entendió que llamara a su mamá, y como que me desvanecí unos segundos y cuando recobré el reconocimiento ya no estaba en el teléfono 911, no sé qué pasó con esa llamada, y como que me pude recuperar lo suficiente y hablé con Vanessa, se mantuvo conmigo en la línea y manejé hasta la casa, que estaba cerquita como a dos cuadras", agregó Carlos Calderón.

Carlos Calderón en urgencias

Tras ello, el también actor logró llegar a su hogar, donde fue asistido por un vecino y luego llevado a un centro de salud.

"Llegué a la casa y tuve que llamar a mi vecino para que me ayudara y luego Vanessa llegó, porque estaba en una cita, y me llevó a urgencias y de urgencias me mandaron para acá, para emergencias... ¿y todo por unas hormigas?, me harán unos exámenes", dijo el mexicano.

Pese al susto, Carlos Calderón se hace ver que está fuera de peligro; sin embargo, aseguró que mantendrá informada a su audiencia de cualquier situación de salud.