miércoles 22  de  julio 2026
OBITUARIO

Muere a los 94 años Plas Johnson, saxofonista del tema de "La Pantera Rosa"

El célebre tema de la película de 1963, protagonizada por Peter Sellers como el inspector Jacques Clouseau, estaba encabezado por el solo de saxofón de Johnson

La Pantera Rosa promociona La Pantera Rosa 2 en la pista de patinaje Wollman en Central Park el 31 de enero de 2009 en la ciudad de Nueva York.

La Pantera Rosa promociona 'La Pantera Rosa 2' en la pista de patinaje Wollman en Central Park el 31 de enero de 2009 en la ciudad de Nueva York.

Brad Barket/Getty Images/AFP

LOS ÁNGELES.- El músico de jazz Plas Johnson, intérprete del famoso solo de saxofón del tema de La Pantera Rosa y ganador del Grammy, murió el 15 de julio a los 94 años, informó la emisora de radio KKJZ de Los Ángeles.

Hijo de un saxofonista profesional, Johnson se especializó en jump blues y R&B antes de convertirse en un respetado músico de sesión, tanto en vivo como en estudio. Grabó junto a grandes figuras, entre ellas Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.

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El célebre tema de la película de 1963, con la icónica interpretación de Peter Sellers como el torpe inspector Jacques Clouseau, estaba encabezado por el solo de saxofón de Johnson.

Henry Mancini compuso la melodía para Johnson, cuyo estilo ágil había ganado reconocimiento gracias a su trabajo como integrante de The Wrecking Crew, un grupo de músicos de sesión con base en Los Ángeles que eran la primera opción de productores y ejecutivos discográficos.

En un documental de 2008 sobre The Wrecking Crew, Johnson afirmó que no era raro que su trabajo quedara sin acreditar y sin pagar. A veces se omitían los nombres de los músicos de sesión en los discos para no herir el ego de los integrantes de las bandas.

O los músicos de sesión creaban un sonido y luego se buscaba una banda que lo interpretara.

"Peor que no recibir el dinero por tocar en un disco de éxito, que vendió un millón de copias, era ni siquiera tener tu nombre en ellos. Y ellos van y sacan a unos chicos blancos recién salidos de secundaria, los ponen de gira y los llaman con el mismo nombre", dijo Johnson.

Vida e historia

Nacido en Luisiana, Johnson también estuvo 15 años en la banda del programa de Merv Griffin, un popular talk show de televisión.

El músico de jazz Plas Johnson, intérprete del famoso solo de saxofón del tema de "La Pantera Rosa" y ganador del Grammy, murió el 15 de julio a los 94 años, informó la emisora de radio KKJZ de Los Ángeles.

Hijo de un saxofonista profesional, Johnson se especializó en jump blues y R&B antes de convertirse en un respetado músico de sesión, tanto en vivo como en estudio. Grabó junto a grandes figuras, entre ellas Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.

El célebre tema de la película de 1963, con la icónica interpretación de Peter Sellers como el torpe inspector Jacques Clouseau, estaba encabezado por el solo de saxofón de Johnson.

Henry Mancini compuso la melodía para Johnson, cuyo estilo ágil había ganado reconocimiento gracias a su trabajo como integrante de The Wrecking Crew, un grupo de músicos de sesión con base en Los Ángeles que eran la primera opción de productores y ejecutivos discográficos.

En un documental de 2008 sobre The Wrecking Crew, Johnson afirmó que no era raro que su trabajo quedara sin acreditar y sin pagar. A veces se omitían los nombres de los músicos de sesión en los discos para no herir el ego de los integrantes de las bandas.

O los músicos de sesión creaban un sonido y luego se buscaba una banda que lo interpretara.

"Peor que no recibir el dinero por tocar en un disco de éxito, que vendió un millón de copias, era ni siquiera tener tu nombre en ellos. Y ellos van y sacan a unos chicos blancos recién salidos de secundaria, los ponen de gira y los llaman con el mismo nombre", dijo Johnson.

Nacido en Luisiana, Johnson también estuvo 15 años en la banda del programa de Merv Griffin, un popular talk show de televisión.

FUENTE: AFP

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