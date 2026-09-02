miércoles 2  de  septiembre 2026
VIOLENCIA JUVENIL

Arrestan a dos adolescentes tras tiroteo en la comunidad Aquabella de Hialeah

Los jóvenes de 17 años enfrentan cargos de tentativa de asesinato; los disparos no causaron heridos

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Dos adolescentes de 17 años fueron arrestados tras un tiroteo ocurrido durante una pelea previamente acordada en la comunidad Aquabella de Hialeah, informó la Policía.

El incidente se reportó poco después de las 2:30 p.m. del martes en las inmediaciones de la avenida 91 y la calle 170 del noroeste. Varias personas habrían acudido al lugar para enfrentarse físicamente debido a una disputa que mantenían desde antes.

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Durante la confrontación, uno de los participantes sacó un arma de fuego y realizó varios disparos, según la reconstrucción preliminar.

Las declaraciones de testigos y la evidencia recopilada indican que los proyectiles fueron dirigidos contra una persona que escapaba a pie y hacia una camioneta Chevrolet Tahoe negra que intentaba abandonar el área. Una bala alcanzó el costado del conductor, pero ninguno de sus ocupantes resultó herido.

La respuesta movilizó a agentes de la Policía de Hialeah y miembros de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. Varias personas fueron detenidas inicialmente y dos vehículos quedaron bajo custodia como parte de las pesquisas.

West Lake Preparatory Academy activó un cierre preventivo debido a la proximidad del despliegue. Las restricciones fueron levantadas una vez asegurado el vecindario.

Los dos jóvenes enfrentan cargos de tentativa de asesinato en segundo grado con un arma de fuego y disparar contra un vehículo ocupado. Ambos fueron trasladados al Centro de Evaluación Juvenil.

La acusación no equivale a una declaración de culpabilidad. El caso deberá establecer quién utilizó el arma y la participación atribuida a cada detenido.

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