Víctima de apuñalamiento en Times Square trabajaba en Bank of America

Erin Piacenti murió como consecuencias de las heridas causadas en el apuñalamiento. en Times Square. (Redes Sociales)

NUEVA YORK — La mujer que murió este lunes en Nueva York tras ser apuñalada en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos”, indicó el banco en un comunicado.

“Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos”, agrega la nota. “Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos”, agrega la nota.

Erin Piacenti, de 32 años de edad, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros. Murió poco después en un hospital de la ciudad.

Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.

Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años de edad que se recupera de las heridas en el Hospital Bellevue y que aún no ha sido identificado.

Un testigo le aseguró a la policía que Cisneros sacó cuchillos de una bolsa roja de la tienda Target antes de acercarse a la pareja. Después de agitar las armas, la atacante apuñaló al hombre de 68 años en un costado y luego se desplazó una cuadra y atacó a Piacenti. Los ataques ocurrieron con 20 segundos de diferencia.

Tras los apuñalamientos, Cisneros continuó caminando por la Séptima avenida, donde se topó con la policía entre las calles 42 y 43, informaron las autoridades. En ese momento aún portaba ambos cuchillos.

Los agentes hablaron con ella durante cuatro minutos, pidiéndole que soltara las armas, pero se negó, explicó la policía.

La atacante ya había enfrentado problemas con la policía

La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazó también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde.

De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos.

El hecho provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.

Poco tiempo después del tiroteo de Times Square, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó sobre el deceso de las dos mujeres.

Según se observa en videos de testigos publicados en X, la atacante se acercó blandiendo dos cuchillos a un grupo de agentes que le ordenaban soltar las armas, tras lo cual le dispararon.

Erin Piacenti, a 32-year-old vice president at Bank of America from Chester, New Jersey, was fatally stabbed in an unprovoked attack in Times Square.



She worked in New York City as vice president of business selection and conflicts.

She graduated from the University of… pic.twitter.com/XeRQJYXzqY — T_CAS videos (@tecas2000) September 1, 2026

FUENTE: Con información de EFE/Telemundo Noticias