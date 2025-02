Carlos III otorga a Anna Wintour la Orden de los Compañeros de Honor

LONDRES.- La editora en jefe de Vogue Anna Wintour reveló el martes que no planea jubilarse, tras recibir la Orden de los Compañeros de Honor de manos del rey Carlos III en el Palacio de Buckingham.

La artista británica Tracey Emin también estaba en el palacio este martes para recibir formalmente su título de dama, uno de los más altos honores que puede recibir alguien en Reino Unido, luego de que ambas mujeres figuraran en la lista de galardonados con motivo del cumpleaños de Carlos en 2023.

"Es maravilloso estar de nuevo en el Palacio de Buckingham y estoy completamente sorprendida y abrumada por recibir este gran honor", dijo Wintour, quien se quitó sus icónicas gafas para recibirlo.

Wintour, que ha dirigido Vogue por más de tres décadas, destacó que cuando fue galardonada la última vez por la Reina Isabel II: "estuvimos de acuerdo ambas en que habíamos hecho nuestro trabajo durante mucho tiempo".

"Luego, esta mañana Su majestad me preguntó si esto significaba que iba a parar de trabajar y dije con firmeza que no", añadió Wintour, quien lucía prendas diseñadas por Alexander McQueen. "Esto me convence aun más de que tengo mucho por hacer", puntualizó.

Reconocimientos

La Orden de los Compañeros de Honor fue fundada en 1917 por el rey Jorge V.

Pueden ser elegidos aquellos que han hecho enormes contribuciones a las artes, ciencia, medicina o gobierno y entre los miembros actuales figuran Judi Dench, Elton John y David Hockney.

Wintour, quien creció en Reino Unido hija de padre británico y madre estadounidense, ha editado Vogue en Estados Unidos desde 1988.

Por su parte Emin, de 61 años, una de las artistas británicas vivas más conocidas, fue declarada dama por sus contribuciones al arte.

Emin, una de las figuras del movimiento de jóvenes artistas de finales de los años 1980 y la década de los 1990, ha luchado contra el cáncer y experimentado fuertes operaciones quirúrgicas en los años recientes.

FUENTE: AFP