jueves 19  de  febrero 2026
POLÉMICA

Carlos III reacciona al arresto de su hermano el expríncipe Andrés

En un comunicado divulgado el día jueves, el jefe del Estado británico subraya que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado"

El rey Carlos III de Gran Bretaña pronuncia un discurso en el Parlamento italiano, en Roma, el 9 de abril de 2025, como parte de una visita de Estado a Italia. &nbsp;

El rey Carlos III de Gran Bretaña pronuncia un discurso en el Parlamento italiano, en Roma, el 9 de abril de 2025, como parte de una visita de Estado a Italia.

 

AFP/Ian Vogler

LONDRES.- El rey Carlos III de Gran Bretaña expresó este jueves su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, pero recalcó que "la ley debe seguir su curso".

En un comunicado divulgado el día jueves, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes".

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida
La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, se dirige a los medios en una conferencia de prensa sobre la edición 2025 del Festival de Cine de Berlín. 
Directora de la Berlinale desmiente censura a cineastas pro-Gaza

"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", puntualizó el rey.

Mientras este proceso continúa, el monarca admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

"Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.

Detención

En virtud de una orden de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, el expríncipe Andrés, que cumple 66 años el mismo día, fue detenido en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, por la que apenas pagaba renta.

Según la Policía, el hermano del rey permanece retenido en una comisaría, sin precisar el lugar exacto.

El revuelo en torno a Andrés, a quien su hermano retiró todos los títulos nobiliarios y honores en 2025, se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó al pederasta convicto Jeffrey Epstein documentos sensibles del Gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

FUENTE: EFE

