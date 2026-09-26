El Festival de cine de San Sebastián, a la espera de su Concha de Oro

El director belgo Michael R. Roskam posa en el Festival de Cine de San Sebastián 2026.

SAN SEBASTIÁN.- La 74ª edición del Festival de San Sebastián concluye este sábado con la entrega de la Concha de Oro y el resto de premios, que pondrá el broche a nueve días de cine y estrellas en la ciudad del norte de España.

El jurado presidido por el director estadounidense Ira Sachs dará a conocer en la gala que comenzará a las 18H30 GMT al ganador del galardón a la mejor película de entre las 17 cintas competidoras.

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También se entregarán los demás premios, incluido el que este festival, considerado vitrina del cine latinoamericano en Europa, otorga a la mejor película de la región.

La lista de favoritas para alzarse con la Concha de Oro, según los críticos, está encabezada por "Tender Loving Care", una reflexión sobre los cuidados, la amistad y la familia del británico Mike Leigh.

De ganar, el premio tendría un significado especial ya que este probablemente sea el último filme del veterano director de 83 años, quien anunció que sufre una condición médica que le dificulta seguir rodando.

Pitt, Watts y Cotillard

Suenan también "The Debut", del estadounidense Jesse Eisenberg, con una deslumbrante Julianne Moore en el papel principal, así como "Muyou no hito", la ópera prima de la conocida escritora japonesa Maha Harada.

En la sección oficial compiten tres producciones latinoamericanas: "Mis muertos tristes", una miniserie del cineasta chileno Pablo Larraín; "Glaxo", del argentino Benjamín Naishtat; y "Las disculpas de Vicentina", del brasileño Gabriel Martins.

Desde que arrancó el 18 de septiembre, por la alfombra roja del festival considerado el más pequeño de los grandes de Europa, después de Cannes y Venecia, han pasado estrellas como Brad Pitt, quien causó sensación firmando autógrafos durante más de una hora por las calles de San Sebastián.

Marion Cotillard, Orlando Bloom, Ricardo Darín, Jeremy Irons, Rami Malek y Diego Luna fueron otras de las caras reconocibles que estuvieron en el certamen.

En esta edición, el festival entregó su mayor distinción honorífica, el Premio Donostia, a la actriz británica Naomi Watts, por su versátil carrera, y al cineasta alemán Werner Herzog, con más de 70 filmes en su haber.

Documental incómodo

El festival, con una tradición bastante marcada de compromiso político, proyectó el documental "NAZA", con testimonios de miembros de las fuerzas israelíes sobre bombardeos contra civiles palestinos en Gaza, ganador del Premio Especial del Jurado en la Mostra de Venecia.

Fue proyectado sin la presencia de sus directores, los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes han sido objeto de amenazas e intimidaciones en su país.

La noche del viernes, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y cineastas españoles como Rodrigo Sorogoyen, Estíbaliz Urresola, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga hicieron un acto en apoyo de los creadores de "NAZA" sobre la alfombra roja.

El filme que clausura el festival, tras el anuncio del palmarés, es "Le Faux Soir", del belga Michaël R. Roskam, basado en hechos reales sobre el día en 1943 en que la Resistencia belga logró imprimir y distribuir una edición falsa de un conocido diario con artículos satíricos sobre los nazis.

La película es un drama pero tiene muchos toques de comedia, algo deliberado, según contó Roskam en rueda de prensa.

"Yo quería hacer una película muy seria sobre gente muy cómica (...) Yo quería realmente reflejar esta 'belgitud' que es a la vez seria y a la vez tiene ciertas pequeñas absurdidades, un surrealismo que también nos caracteriza", señaló.

FUENTE: Con información de AFP