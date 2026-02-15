domingo 15  de  febrero 2026
Carlos Rivera y Alejandro Fernández estrenan el sencillo "Sin despedida"

El lanzamiento viene acompañado del video oficial, grabado en Guadalajara, dirigido por Nuno Gomes y protagonizado por Gabriel Agüero

Los intérpretes mexicanos Alejandro Fernández y Carlos Rivera.

Los intérpretes mexicanos Alejandro Fernández y Carlos Rivera.

Cortesía/PR Agency
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Carlos Rivera presenta Sin Despedida, su nueva canción junto a Alejandro Fernández, una colaboración muy esperada que une a dos de las voces más importantes de la música en español.

Escrita en su totalidad por Carlos, Sin Despedida es una balada con mariachi que destaca por la profundidad de su letra y la fuerza interpretativa de ambos artistas.

"Este dueto es muy especial porque, más allá de cantar con una estrella que representa nuestra música mexicana, estoy cantando con un gran amigo", comentó Carlos.

El lanzamiento viene acompañado del video oficial, grabado en Guadalajara, dirigido por Nuno Gomes y protagonizado por Gabriel Agüero, quien da vida a una historia sumamente conmovedora que acompaña perfectamente la narrativa de la canción, y por Priscila Valverde, quien interpreta diferentes personajes del imaginario mexicano en todo el proyecto audiovisual del álbum. Desde La Muerte en Calavera, La viuda negra en Alguien, y ahora La generala en Sin Despedida.

Sin Despedida es el primer adelanto del próximo disco de Carlos Rivera, titulado Vida México, que representa la segunda parte de su EP Vida…, lanzado en octubre pasado.

Como parte de este momento trascendental en su carrera, Carlos Rivera se presentará por primera vez el próximo 9 de mayo en la Plaza de Toros La México, uno de los recintos más emblemáticos del país, con su ¡Vida México! Tour, reafirmando su lugar como uno de los cantautores más importantes de su generación.

Sin Despedida ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Gira

A continuación, las fechas confirmadas del ¡Vida México! Tour:

México

7 de febrero - San Luis Potosí, Slp - Arena Potosí

13 de febrero - Veracruz, Ver - Carnaval de Veracruz

19 de febrero - Puebla, Pue - Auditorio GNP

21 de febrero - Querétaro, Qro - Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

29 de febrero - Pachuca, Hgo - Plaza de Toros Vicente Segura

28 de marzo - Monterrey, NL - Domo Care

27 de marzo - Saltillo, Coah - Auditorio Parque de las Maravillas

28 de marzo - Torreón, Coah - Coliseo Centenario

18 de abril - Guadalajara, Jal - Arena Guadalajara

9 de mayo - CDMX - Plaza de Toros “La México”

29 de mayo - Cancún, Q. Roo - Plaza de Toros Cancún

30 de mayo - Mérida, Yuc - Foro GNP

España

21 de junio - Pamplona, Es - Navarra Arena

26 de junio - Castellón, Es - Plaza de Toros

27 de junio - Valencia, Es - Plaza de Toros

3 de julio - Gran Canaria, Es - Granca Live Fest

5 de julio - Bilbao, Es - Arena Miribilla

10 de julio - Coruña, Es - Coliseum

11 de julio - Alcalá de Henares, Es - Plaza de Toros

12 de julio - Barcelona, Es - Saint Jordi Club

17 de julio - Murcia, Es - Plaza de Toros

18 de julio - Almería, Es - Plaza de Toros

22 de julio - Marbella, Es - Starlite

24 de julio - Cádiz, Es - CMF

