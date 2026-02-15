Mimy, Kenyi y Tony Succar lanzan "Azúcar", homenaje a Celia Cruz

MIAMI.- El productor y percusionista ganador del Grammy Tony Succar , junto a Mimy Succar y Kenyi Succar, estrenaron Azúcar, un poderoso sencillo que rinde homenaje al centenario de Celia Cruz y que cuenta con la participación especial del legendario trompetista Arturo Sandoval.

El tema es el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para mayo de 2026, e inaugura una nueva etapa artística con lanzamientos mensuales.

Escrita por el reconocido compositor Jorge Luis Piloto y producida por Tony Succar junto a Kenyi Succar y el icónico percusionista Marc Quiñones —quien formó parte de la orquesta de Celia Cruz—, Azúcar nace como una celebración contemporánea y profundamente respetuosa del legado de una de las figuras más influyentes de la música latina. La participación del maestro Arturo Sandoval le suma un nivel de excelencia artística y tradición salsera de alto calibre.

Producción

La interpretación vocal está a cargo de Mimy Succar, quien atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera tras convertirse en la primera peruana en obtener dos premios Grammy. Uno de esos reconocimientos llegó por el proyecto junto a Tony, Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), y el otro por su participación en la reinterpretación de Bemba Colorá, colaboración que marcó un hito y la posicionó internacionalmente como una voz poderosa dentro del movimiento tropical contemporáneo.

Su vínculo artístico con el repertorio asociado al legado de Celia Cruz otorga a este lanzamiento un simbolismo especial, estableciendo un puente emocional entre generaciones y reafirmando la vigencia de la salsa como lenguaje universal de identidad y celebración.

Musicalmente, Azúcar fusiona la esencia de la salsa clásica con una arquitectura sonora contemporánea que integra elementos urbanos, matices de cha-cha-cha y una producción de gran orquestación. El concepto creativo gira en torno a la idea de que la voz y el espíritu de Celia Cruz nunca mueren, sino que siguen vivos en cada celebración, en cada escenario y en cada nueva generación de artistas.

Por ello, el sencillo incorpora de forma autorizada un sample original de la voz de Celia Cruz pronunciando su icónico “¡Azúcar!”, concebido como un diálogo entre pasado y presente que reafirma la permanencia de su espíritu en la música actual.

El proyecto fue desarrollado con la aprobación oficial del Celia Cruz Estate, asegurando un tributo auténtico que honra con respeto y fidelidad el legado de la Reina de la Salsa.