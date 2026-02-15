domingo 15  de  febrero 2026
MÚSICA

Mimy, Kenyi y Tony Succar lanzan "Azúcar", homenaje a Celia Cruz

Azúcar fusiona la esencia de la salsa clásica con una arquitectura sonora contemporánea que integra elementos urbanos, matices de cha-cha-cha y orquestación

Azúcar, un tributo musical a la Guarachera de la Salsa.&nbsp;

"Azúcar", un tributo musical a la Guarachera de la Salsa. 

Cortesía/Andrea Ramirez Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El productor y percusionista ganador del Grammy Tony Succar, junto a Mimy Succar y Kenyi Succar, estrenaron Azúcar, un poderoso sencillo que rinde homenaje al centenario de Celia Cruz y que cuenta con la participación especial del legendario trompetista Arturo Sandoval.

El tema es el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para mayo de 2026, e inaugura una nueva etapa artística con lanzamientos mensuales.

Lee además
Una reina del Carnaval se presenta durante la ceremonia oficial de apertura del Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de febrero de 2026. 
CULTURA

Carnaval de Rio se abre con polémico desfile
La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.
CINE

Salma Hayek resalta la cultura Mexicana en nueva película

Escrita por el reconocido compositor Jorge Luis Piloto y producida por Tony Succar junto a Kenyi Succar y el icónico percusionista Marc Quiñones —quien formó parte de la orquesta de Celia Cruz—, Azúcar nace como una celebración contemporánea y profundamente respetuosa del legado de una de las figuras más influyentes de la música latina. La participación del maestro Arturo Sandoval le suma un nivel de excelencia artística y tradición salsera de alto calibre.

Producción

La interpretación vocal está a cargo de Mimy Succar, quien atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera tras convertirse en la primera peruana en obtener dos premios Grammy. Uno de esos reconocimientos llegó por el proyecto junto a Tony, Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), y el otro por su participación en la reinterpretación de Bemba Colorá, colaboración que marcó un hito y la posicionó internacionalmente como una voz poderosa dentro del movimiento tropical contemporáneo.

Su vínculo artístico con el repertorio asociado al legado de Celia Cruz otorga a este lanzamiento un simbolismo especial, estableciendo un puente emocional entre generaciones y reafirmando la vigencia de la salsa como lenguaje universal de identidad y celebración.

Musicalmente, Azúcar fusiona la esencia de la salsa clásica con una arquitectura sonora contemporánea que integra elementos urbanos, matices de cha-cha-cha y una producción de gran orquestación. El concepto creativo gira en torno a la idea de que la voz y el espíritu de Celia Cruz nunca mueren, sino que siguen vivos en cada celebración, en cada escenario y en cada nueva generación de artistas.

Por ello, el sencillo incorpora de forma autorizada un sample original de la voz de Celia Cruz pronunciando su icónico “¡Azúcar!”, concebido como un diálogo entre pasado y presente que reafirma la permanencia de su espíritu en la música actual.

El proyecto fue desarrollado con la aprobación oficial del Celia Cruz Estate, asegurando un tributo auténtico que honra con respeto y fidelidad el legado de la Reina de la Salsa.

Temas
Te puede interesar

Documental celebra la vida y obra del músico Eddie Palmieri

Crecen los rumores sobre presunta reconciliación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Fallece el músico Michel Portal, referencia del jazz contemporáneo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, interviene durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el 14 de febrero de 2026 en Múnich, sur de Alemania.  video
OCCIDENTE UNIDO

Marco Rubio reivindica lazos históricos y culturales EEUU-Europa con discurso en Múnich

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
ESPAÑA

Ministro de Exteriores recibe este lunes al canciller de Cuba mientras la isla busca ayuda frente a crisis

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono este miércoles, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba: media isla a oscuras este domingo con apagones simultáneos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
NEGOCIACIONES

Trump pide a Hamás que proceda a un desarme "total e inmediato"

La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.
CINE

Salma Hayek resalta la cultura Mexicana en nueva película

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, interviene durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el 14 de febrero de 2026 en Múnich, sur de Alemania.  video
OCCIDENTE UNIDO

Marco Rubio reivindica lazos históricos y culturales EEUU-Europa con discurso en Múnich

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El coronel en retiro Emilio González.
ESTRATEGIA

Emilio González reemerge como arquitecto de la unidad republicana en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano al primer ministro de India, Narendra Modi, durante un encuentro en la Casa Blanca.
GESTIóN PRESIDENCIAL

Casa Blanca: Un paso más por "promesas hechas, promesas cumplidas"

El ataque a un periodista en Bolivia, el 12 de febrero, está enmarcado en un contexto persistente de violencia alimentado por la impunidad, denunciaron gremios.  Alertaron sobre ausencia de garantías para investigar con celeridad, independencia y transparencia (imagen referencial) video
BRUTAL AGRESIÓN

Gremios de Bolivia denuncian ataque a periodista: "Le cortaron la lengua"

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono este miércoles, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba: media isla a oscuras este domingo con apagones simultáneos