domingo 15  de  febrero 2026
CULTURA

Carnaval de Rio se abre con polémico desfile

Los desfiles de las 12 principales "escolas" de samba —una feroz competencia con carrozas gigantes, percusión y reinas de samba ligeras de ropa— son el plato fuerte del Carnaval de Rio

Una reina del Carnaval se presenta durante la ceremonia oficial de apertura del Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de febrero de 2026.&nbsp;

Una reina del Carnaval se presenta durante la ceremonia oficial de apertura del Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de febrero de 2026. 

AFP/Mauro Pimentel

RIO DE JANEIRO.- Rio de Janeiro inicia este domingo tres días de desfiles de carnaval con un homenaje a Luiz Inácio Lula da Silva, un evento tachado por la oposición de propaganda electoral en un año en que el presidente buscará la reelección.

Los desfiles de las 12 principales "escolas" de samba —una feroz competencia con carrozas gigantes, percusión y reinas de samba ligeras de ropa— son el plato fuerte del Carnaval de Rio.

Lee además
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, entrega las llaves de la ciudad al Rey Momo este viernes, en Río de Janeiro (Brasil).
ENTRETENIMIENTO

El Rey Momo da inicio al Carnaval de Río de Janeiro
La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.
CINE

Salma Hayek resalta la cultura Mexicana en nueva película

Cada escuela elige cada año un tema, a menudo vinculado al legado afrobrasileño de Brasil o a temas sociales o culturales.

Académicos de Niteroi, que será la primera en desfilar el domingo, ha decidido homenajear a Lula, la primera vez que un presidente en ejercicio es objeto de un tributo en la famosa avenida del Sambódromo.

La esposa de Lula, Rosangela "Janja" da Silva, tiene previsto participar en el desfile, y según la prensa local el mandatario izquierdista lo verá desde uno de los palcos VIP a lo largo de la avenida de 700 metros.

Los ensayos públicos del espectáculo encendieron la controversia al mostrar en una pantalla imágenes burlonas del expresidente Jair Bolsonaro.

La oposición denunció el desfile como equivalente a un acto de campaña meses antes de que la oficial comience en agosto, y exigió que se recortara la financiación pública a la escola de samba.

La justicia avisa

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato en las elecciones de octubre. El ultraderechista Bolsonaro ha ungido a su hijo mayor, Flávio, actual senador, como su heredero político y candidato presidencial.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó por unanimidad el jueves las solicitudes presentadas por dos partidos de oposición para impedir que Académicos de Niteroi - ciudad vecina de Rio - desfile el domingo al considerar que el espectáculo constituye una "campaña electoral anticipada".

La corte dijo que no podía impedir un desfile que aún no ha tenido lugar, ya que no había pruebas de violación de la ley electoral, pero advirtió que podría investigar irregularidades después del espectáculo.

"En este momento no hay pruebas concretas de campaña electoral anticipada ni circunstancias que nos permitan afirmar con seguridad que se produjeron irregularidades", falló la magistrada Estela Aranha, según un comunicado.

Miembros del tribunal advirtieron que no estaban dando a nadie "luz verde", que el caso sigue en curso y que se ha notificado al fiscal general.

Abstenerse de consignas electorales

Ante el clima de preocupación, la Presidencia brasileña advirtió el viernes en un comunicado a los funcionarios que asistirán a eventos de carnaval que "se abstengan de hacer declaraciones que puedan caracterizarse como propaganda electoral anticipada".

El Partido de los Trabajadores de Lula emitió el sábado directrices para evitar ropa, pancartas, consignas de campaña o "expresiones que constituyan ofensas a los opositores".

El desfile, con alrededor de 3.000 personas, presenta diferentes escenas de la vida de Lula, desde sus humildes comienzos en el noreste de Brasil hasta su tiempo como obrero y líder sindical.

La samba que acompaña corea "Olé, olé, olé, olá; ¡Lula, Lula!", y proclama "sin amnistía".

Esta última frase es una referencia a los esfuerzos de los partidarios de Bolsonaro por conseguir la suspensión de su pena de 27 años de prisión que cumple por intento de golpe de Estado.

"Esto no es propaganda, es un homenaje", dijo a la AFP Hamilton Junior, uno de los directores de la escuela.

Afirmó que se trata de la historia de un hombre que "enfrentó muchas adversidades y se convirtió en uno de los más grandes presidentes de Brasil".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mimy, Kenyi y Tony Succar lanzan "Azúcar", homenaje a Celia Cruz

Documental celebra la vida y obra del músico Eddie Palmieri

Crecen los rumores sobre presunta reconciliación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, interviene durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el 14 de febrero de 2026 en Múnich, sur de Alemania.  video
OCCIDENTE UNIDO

Marco Rubio reivindica lazos históricos y culturales EEUU-Europa con discurso en Múnich

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
ESPAÑA

Ministro de Exteriores recibe este lunes al canciller de Cuba mientras la isla busca ayuda frente a crisis

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono este miércoles, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba: media isla a oscuras este domingo con apagones simultáneos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
NEGOCIACIONES

Trump pide a Hamás que proceda a un desarme "total e inmediato"

La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.
CINE

Salma Hayek resalta la cultura Mexicana en nueva película

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, interviene durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el 14 de febrero de 2026 en Múnich, sur de Alemania.  video
OCCIDENTE UNIDO

Marco Rubio reivindica lazos históricos y culturales EEUU-Europa con discurso en Múnich

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El coronel en retiro Emilio González.
ESTRATEGIA

Emilio González reemerge como arquitecto de la unidad republicana en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano al primer ministro de India, Narendra Modi, durante un encuentro en la Casa Blanca.
GESTIóN PRESIDENCIAL

Casa Blanca: Un paso más por "promesas hechas, promesas cumplidas"

El ataque a un periodista en Bolivia, el 12 de febrero, está enmarcado en un contexto persistente de violencia alimentado por la impunidad, denunciaron gremios.  Alertaron sobre ausencia de garantías para investigar con celeridad, independencia y transparencia (imagen referencial) video
BRUTAL AGRESIÓN

Gremios de Bolivia denuncian ataque a periodista: "Le cortaron la lengua"

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono este miércoles, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba: media isla a oscuras este domingo con apagones simultáneos