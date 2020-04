Carlos Santana enseña a tocar guitarra en clase magistral

El aclamado guitarrista mexicano explica que quiere enseñar porque disfruta ver el efecto que la música causa en la humanidad. “Quiero enseñar porque me encanta ver cómo los humanos abren sus alas”, dijo Santana, al tiempo que agregó que quería llamar la atención de las personas.

Destacó que el bondadoso acto de hacer música sale de adentro, sin que nada tenga que ver con la calidad de los instrumentos que se utilicen.

“Quiero demostrarles lo que es actitud. Hay quien pregunta qué tipo de guitarra es esa o qué amplificador es ese, pero no, solo se requiere poner el corazón, el alma, la mente, el cuerpo y los signos vitales. Todo eso en una sola nota. Y con esa nota la gente se impresiona. Si no tomas esta postura, no sonará así”, expresó en el video con el que explora los sonidos del Blues, el jazz, la guajira, el merengue y el rock.

“Antes de poner los dedos en los trastes de la guitarra, visualiza las cuerdas de tus ojos a tu corazón, y entonces tocas. Y que se cuide el mundo. Un músico de verdad hace los gestos faciales más feos para crear las notas más bellas. Si tu cara no muestra el esfuerzo, no vas a tocar a quien te escucha”, indicó.

También instó a encontrar la grandeza que cada cual lleva adentro.

“Solemos buscar la grandeza en otros en vez de en uno mismo. Mira adentro y encuentra el sonido. Solo podrás llegar al corazón si eres vulnerable. Eso ya es otro nivel de lo que significa ser músico”.