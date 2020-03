Carlos Vives: "Nos hace falta cantar en todas partes"

“Nuestra música es así, mestiza. La cumbia que se fue de Colombia hacia México se llevó a otras partes esa mezcla de culturas. Y se quedó donde también pasaban cosas similares,” agregó. Con este álbum, el cantautor arroja luz sobre los orígenes de la cumbia, que se remontan a la música y el baile de civilizaciones indígenas andinas. “Cumbiana destapa un poco de esa historia que no hemos contado sobre esa cultura cumbiera. Y es que de lo nativo, de los indígenas, hay una gran herencia que tiene mucho que ver con la alegría de nuestra música. Siempre pensamos que lo más triste era lo indígena, pero resulta que en nuestras percusiones, en los patrones que nos dejaron esos pueblos olvidados o esos mundos perdidos que yo llamo Cumbiana, hay alegría”, expresó.

“Cumbiana es un territorio geográfico. A nosotros, al igual que al sur de EEUU, nos define un río grande que nace en el sur de Colombia y desemboca en el Caribe. Y es en ese territorio de ciénagas, de pueblo sobre agua, donde se debe empezar a contar la historia de la cumbia, que tiene de todas nuestras culturas, pero es originalmente andina, de los pueblos primitivos que estaban en América y de los cuales hoy conocemos muy poco, pero nos dejaron huellas en la música, rastros de instrumentaciones y ritmos que se unieron con los africanos e hicieron cosas increíbles. El vallenato y la cumbia vienen de ahí. Mi álbum llama la atención sobre ese imaginario, esa geografía que es cumbiana y que fue un epicentro que exportó música a todas partes. Y la cumbia se quedó en muchas partes, mucha gente no sabe de dónde viene la cumbia”, añadió.

Entre lo tradicional y lo moderno

Además de profundizar en la identidad de ese género, en su nuevo trabajo discográfico Vives experimenta con la fusión de los sonidos tradicionales que provienen de instrumentos musicales y aquellos que hoy se generan con la ayuda de la tecnología. “(Ahondar en las raíces) es lo que siempre hicimos, pero hoy con más conciencia. Yo empecé a trabajar con el vallenato que me dijo: mi mamá es la cumbia. Y yo me decía por qué es que siempre que hago vallenato puedo caer tan fácilmente en la cumbia, y es que están muy cercanos. Este disco es un enramado de ritmos igual a los que he usado en 27 años. En este álbum, con ese nombre, van a encontrar las canciones y los sonidos que empleé en mis primeros álbumes de manera un poco tímida, pero en éste definitivamente me explayo en esos ritmos”, contó, entre risas.

“Tiene el mismo sentimiento de siempre como las canciones que siempre quiero hacer, en donde los instrumentos orgánicos se mezclan con los computadores. Es un álbum que tiene esa fusión de lo que ha sido nuestra instrumentación: nuestros acordeones, nuestras gaitas, flautas, todo eso sumado a las nuevas tecnologías, los nuevos sonidos”, añadió.

Precisamente, su constante roce musical con jóvenes talentos lo mantiene motivado a reinventarse en cada producción.

“Este álbum es un renacer. Nuestro estilo siempre ha sido entre lo tradicional y lo moderno. Así como en otros tiempos hemos aplicado el rock a nuestra música, hoy los nuevos instrumentos son todas las posibilidades que dan los computadores”, indicó.

“La juventud me busca, me invita y voy descubriendo cosas cuando trabajo con los jóvenes, voy engrandeciendo mis raíces. En este álbum uso muchos sonidos de computadores, todo lo que traen hoy las nuevas generaciones de la música urbana, contemporánea”, agregó. El disco, que espera vea la luz en mayo, también incluye colaboraciones con Rubén Blades, Alejandro Sanz y la novel cantante canadiense de ascendencia colombiana, Jessie Reyez, entre otros.

La carta de presentación

De Cumbiana se desprende No te vayas, el primer sencillo del material discográfico.

“La escogimos como la puerta del álbum, porque tiene mucho de lo que ha sido mi estilo, por lo que más se me reconoce: ese sentimiento vallenato. Es una canción moderna, romántica como todas mis canciones. De todo el álbum, es de las más parecidas a mí”, explicó.

“Es una historia de amor, pero es una canción que quiere ser cantada, que escribo para que la gente la cante en todas partes. Nos hace falta que cantemos en los ascensores, en la ducha, por supuesto (risas), pero hay que superar la ducha e irnos más al público: cantar en la oficina del periódico, porque es una canción para celebrar la vida e ir en contra del coronavirus”, añadió. A su nueva composición, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales, le impregnó esa sensación de añoranza que ha resaltado en sus letras. “El tema de irse es complicado. Eso para mí siempre ha sido un issue (un problema); despedirme para mí es lo más difícil o que esa persona que uno quiere se tenga que ir. De pronto sí está ahí esa nostalgia, que es una idea que se repite en mis canciones”, expresó.

Dos grandes amores: la música y la familia

Las despedidas son constantes para quien alterna su tiempo entre la agenda laboral y la familia. Y esta es una realidad que a Vives no le es ajena.

“Cuando no estoy trabajando, estoy en casa con mis hijos, les cocino, leemos, montamos bicicleta o hablamos con la mamá sobre cosas del colegio. Tengo cuatro hijos y tengo que repartirme, porque quiero estar con ellos. Eso ha sido siempre un poco mi vida. Ese tiempo, que es del público, muchas veces me lo robo para estar con mis hijos. Y muchas veces les he quitado tiempo a mis hijos para estar con mi público. Esa historia siempre ha estado ahí, es la vida del artista”, dijo.

Con el videoclip que acompaña al tema No te vayas, quiso honrar a una gran deportista colombiana, quien además participa en el video, junto a destacadas personalidades de la música y el mundo del espectáculo en Colombia.

“Es un homenaje a Caterine Ibargüen, que es una de nuestras campeonas de atletismo más importantes de los últimos tiempos. Interpreto a un personaje que es un fanático de ella, que quiere verla, pero parece que no es el mejor día de su vida. Y todo lo que podía pasar mal, pasó”, reveló sobre el material audiovisual grabado en las afueras de Bogotá.

En la historia que narra el videoclip, el cantante despierta muy temprano y recibe un mensaje con una invitación a una cita. Luego, varias señales, entre ellas, quedarse sin agua en plena ducha, le vaticinan que no debe salir de casa, pero ignora las alertas y va en busca del amor.

El cariño del público

Más allá de la fama, la música lo ha cubierto de sensibilidad, sentido de responsabilidad social y olfato para detectar lo que verdaderamente vale la pena.

“Para mí la fama es tener el cariño de la gente, no hay más que eso. Me ha dejado una vocación de servicio por mi comunidad, por la gente que me dio la música que hago, por el país que me dio esa herencia de la que hoy vivo y en la que he podido educar a mis hijas. La música me deja un compromiso con mi tierra, con la gente que se llevó mis canciones para otra parte, que me trajeron aquí y me abrieron las puertas de este país (EEUU), y con mi tierra del olvido”, afirmó.

“La inspiración la encuentro en ese mismo mundo, en querer lo mío, en descubrir cosas que no descubrimos por mirar a otras partes. Nosotros, en nuestros países más olvidados por los mismos olvidados, tenemos una riqueza que no quisimos ver y llegó el momento de empezar a ver. Yo he descubierto muchas cosas con los artistas de los pueblos cercanos adonde vivo, cosas que descubro para ser nuevo. Creo que la palabra mágica en esto es poder ser nuevo, siempre sorprender. Tenemos un arsenal en nuestra cultura, en las historias de nuestra gente”.