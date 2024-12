Carolina Sandoval expone cómo enfrenta la mediática separación de Nick Hernández

"Empezaron los celos profesionales. (…) No te puedo decir las veces que él papá de mi hija menor grabó las cámaras de la piscina para ver qué estaba haciendo yo", explicó al referirse a los encuentros que mantenía con algunos influencers con quienes debía grabar contenido estipulado en acuerdos comerciales, colaboraciones o intercambios.

Destacó que durante los nueve años de relación nunca hubo acciones que Hernández desconociera, pues trabajaban juntos. "En este matrimonio nadie estuvo con una pistola en la cabeza ni estuvo obligado. (…) En un matrimonio, y más si trabajas con el marido, no puedes hacer nada que él no se entere".

No obstante, Sandoval rechaza la forma en la que su todavía esposo solicitó la demanda de divorcio, pues ella se encontraba de viaje, celebrando su cumpleaños. “Eso no es de caballeros", agregó.

Carolina Sandoval también se tomó un momento para compartir cómo en las últimas semanas se ha concentrado en recuperar su tranquilidad a través de la fortaleza espiritual, la meditación y vínculos como familiares y amigos.

Igualmente, asegura que ha perdonado algunas acusaciones sobre la estabilidad financiera de la familia que Nick Hernández ha hecho, las cuales insiste en que son falsas.

"Yo creo que sus nervios colapsaron. Cuando él dice que yo me gasté el dinero yo lo perdono, porque en todos esos viajes maravillosos quien tenía las tarjetas era él", señaló.

Por último, lamentó que Hernández haya tomado una postura hostil y mediática, señalando que los nueve años de relación los hizo a un lado por el conflicto.

"El papá de mi hija Bárbara Camila, Karim Mendiburu, nunca estuvo, es verdad, estuvo luego de que la niña tuviera 13 años, pero ese señor nunca molestó, no tenía ganas de vengarse. Con una persona que dormí una sola noche de mi vida y que tuve una hija hermosa y que no me da pena contárselos, no viví estas cosas que se están viviendo con el papá de mi segunda hija, Amalia Victoria, que nueve años los botó por la borda".

Resaltó que las actitudes de su ex están lejos del respeto y de cómo una mujer espera sentirse al lado de alguien que dice amarla.

"Todas las mujeres ¿cómo nos queremos sentir? Protegidas, amadas y respetadas", dijo. "Y yo ninguna de esas tres cosas en los pasados meses lo he tenido. El abuso emocional es tan grande como un golpe”.