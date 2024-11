Carolina Sandoval y su esposo rompen el silencio sobre el divorcio

"Nick, quien aún viven en la casa familiar, había hablado hasta la noche anterior con ella sin decirle que hacía una semana le había puesto la demanda de divorcio. La sorpresa para Carolina no habría sido el hecho de separarse. Según pudimos saber, era algo hablado y hasta habrían visitado los abogados, lo que no se imaginó la periodista de Siéntese quién pueda, que él se le iba a adelantar, cuando, supuestamente, Hernández tenía esperanzas de seguir juntos", explicó la periodista Mandy Fridmann en la nota publicada.

“Para ella es súper importante el bienestar de su familia y el bienestar de Amalia Victoria que es su punto de concentración, porque quiere protegerla de que ella esté bien… al final, para ella es importante que los dos papás estén ahí para ella en todo momento”, declaró Iván Carrillo.

"...busqué opciones de salvar nuestro matrimonio"

Por otra parte, Nick Hernández aseveró que la demanda de divorcio ya se había conversado y que -pese a las diferencias- trató de hacer lo posible por mantener el matrimonio en pie.

"Hola Mandy, gusto saludarte, muy triste… antes de tomar la decisión busqué opciones de salvar nuestro matrimonio, pero no lo logré. No hubo sorpresas, desde hace tiempo lo estamos conversando. La amo con todo mi corazón, pero una relación es de dos. No nos estábamos entendiendo", expresó Hernández.

Sandoval y Hernández se casaron en 2015, producto de la relación son padres de Amalia Victoria.