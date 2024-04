Caso de Harvey Weinstein: Por qué se revocó la sentencia por violación en Nueva York

¿Por qué se desestimó la declaración de culpabilidad?

La Corte de Apelaciones de Nueva York determinó que el juez de primera instancia en el caso de violación prejuzgó a Weinstein con fallos inapropiados “atroces”, incluida la decisión de permitir que mujeres testificaran sobre acusaciones de las que Weinstein no estaba siendo enjuiciado.

En su decisión de 4-3, la mayoría de la corte dijo que era un “abuso de discreción judicial” que el juez James Burke permitiera el testimonio de esas otras mujeres sobre “presuntos actos indebidos, repugnantes y comportamiento despreciable”.

“Sin lugar a dudas, esta es una conducta espantosa, vergonzosa y repulsiva que sólo podría disminuir el carácter del acusado ante el jurado”, dijeron.

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, había argumentado que Burke también influyó en el juicio al dar permiso a los fiscales para confrontar a Weinstein, si decidía testificar, sobre sus antecedentes.

Aidala dijo que Weinstein quería testificar, pero optó por no hacerlo porque habría tenido que responder preguntas sobre más de una veintena de presuntos actos de conducta inapropiada que se remontaban a cuatro décadas atrás, incluida una pelea con su hermano productor de cine, volcar una mesa con ira y gritar a camareros y a sus asistentes.

¿Weinstein será liberado?

Weinstein, de 72 años, permanecerá encarcelado porque fue declarado culpable en Los Ángeles en 2022 de otra violación y sentenciado a 16 años de prisión.

Weinstein ha purgado su condena en Nueva York, más recientemente en el Centro Correccional Mohawk, a unos 160 kilómetros (100 millas) al noroeste de Albany.

¿Cuál es el estado del caso de California?

Los abogados de Weinstein buscan apelar la única condena que le queda por cumplir: un veredicto de culpabilidad por los cargos de violación y agresión sexual de Los Ángeles contra la actriz y modelo italiana Evgeniya Chernyshova.

“A un jurado se le dijo en California que fue condenado en otro estado por violación... Resulta que no debería haber sido condenado y no fue una condena justa. ... Interfirió con su presunción de inocencia de manera significativa en California”, dijo la abogada Jennifer Bonjean, cuyos argumentos liberaron a Bill Cosby en su apelación sobre las condenas por agresión sexual en Pensilvania.

Chernyshova describió entre lágrimas cómo Weinstein la atacó en una habitación de hotel durante un festival de cine en 2013. Los miembros del jurado rechazaron las acusaciones de otra mujer y no pudieron llegar a un veredicto sobre otras dos, incluidas las de una documentalista casada con el gobernador de California, Gavin Newsom.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente como lo ha hecho Chernyshova, y su abogado aprobó que la AP usara su nombre.

Los mismos problemas que llevaron a anular el veredicto de Nueva York están en el centro de su apelación en California. La jueza de primera instancia de Los Ángeles permitió el testimonio de cuatro mujeres que dijeron que Weinstein las agredió sexualmente en incidentes de los que no fue acusado. Si bien la ley permite tales testigos dentro de ciertos límites, los jueces de apelaciones en California también analizarán si la jueza de la Corte Superior Lisa Lench se extralimiró al permitir testimonios que muestran un patrón de Weinstein aprovechándose de las mujeres.

El escrito de apelación de Bonjean debe presentarse el próximo mes. Mientras tanto, Lench rechazó una moción para un nuevo juicio.

¿Qué pasará después?

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha indicado que planea volver a juzgar a Weinstein, lo que significa que sus acusadoras podrían verse obligadas a volver a contar sus historias en el estrado de los testigos.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para volver a juzgar este caso y nos mantendremos firmes en nuestro compromiso con las sobrevivientes de agresión sexual”, señalaron los fiscales en un comunicado.

Weinstein fue condenado en Nueva York por cargos de delitos sexuales que involucraron sexo oral forzado a una asistente de producción de televisión y cine en 2006 y la violación a una aspirante a actriz en 2013.

Weinstein afirma su inocencia y ha dicho que todos sus encuentros sexuales fueron consensuados.

FUENTE: AP