Cataratas Victoria, en Zimbabue: más opciones para alojarse y explorar la región

Uno de los monumentos naturales más extraordinarios de África, las Cataratas Victoria atraen visitantes por su inmensa cortina de agua, los parajes naturales que las rodean y su proximidad a algunas de las reservas de animales más reconocidas del sur del continente.

Situadas en la frontera entre Zimbabue y Zambia, las cataratas están formadas por la precipitación del río Zambeze hacia una profunda garganta a lo largo de más de una milla de ancho. Su apariencia cambia considerablemente durante el año, ya que las variaciones estacionales del caudal determinan el volumen de agua que se desploma por los acantilados y transforman el paisaje circundante.

Consultamos fuentes de información en internet y nos damos cuenta de que la localidad de Victoria Falls, en Zimbabue, constituye una importante puerta de entrada para quienes desean conocer las cataratas y explorar las reservas naturales de la región. También facilita el acceso a safari en la vecina Botsuana, particularmente en el Parque Nacional de Chobe, conocido por su numerosa población de elefantes y la diversidad de su fauna.

En este contexto, una nueva propuesta de alojamiento se incorpora a la oferta hotelera del lugar. Albida – Victoria Falls abrió sus puertas en septiembre como la más reciente incorporación a Victoria Falls Safari Collection. Su concepto todo incluido combina villas privadas con excursiones para ver animales, disfrutar paseos fluviales y recorridos aéreos.

Situado a unas 2,5 millas de las cataratas, el resort tiene capacidad para recibir hasta 32 huéspedes en 13 villas privadas, una alternativa más íntima frente a los hoteles de mayor tamaño de la zona.

El alojamiento dispone de 10 villas diseñadas para parejas y otras tres unidades de dos dormitorios destinadas a familias. Todas cuentan con terraza privada y pequeña piscina.

Uno de los elementos distintivos es el concepto de hospedaje todo incluido. Puede seleccionar diariamente dos excursiones de un programa que combina actividades en Zimbabue y la vecina Botsuana, muchas de las cuales normalmente requieren reservaciones independientes y gastos adicionales.

Entre las opciones figuran vuelos en helicóptero de entre 12 y 13 minutos sobre las Cataratas Victoria, que permiten contemplar desde el aire el salto de agua, el río Zambeze y el paisaje circundante.

Las excursiones para ver animales también cruzan la frontera hacia Botsuana, donde una visita de día completo al Parque Nacional de Chobe incluye un recorrido fluvial para avistar fauna, disfrutar almuerzo y un safari en vehículo durante la tarde.

El programa contempla, además, paseos al atardecer y cenas en embarcaciones por el Zambeze, recorridos guiados para observar animales, safaris a pie y visitas a Siduli Hide, un espacio acondicionado para contemplar la fauna a corta distancia.

Las actividades culturales y de bienestar completan la propuesta. Puede reservar tratamientos de spa, visitar poblados locales o asistir a The Boma – Dinner & Drum Show, un espectáculo que combina entretenimiento de la zona con gastronomía regional.

La tarifa por noche incluye también servicio de mayordomo, comidas, bebidas, traslados desde y hacia el aeropuerto y lavandería, además de las experiencias seleccionadas.

Identidad zimbabuense y energía renovable

El diseño del alojamiento incorpora elementos del patrimonio local, entre ellos baldosas Gwayi. Su propuesta gastronómica da prioridad a los ingredientes de producción local, con especial atención a productos procedentes de un radio de 100 kilómetros.

La apertura de Albida coincide también con un proyecto de energía renovable impulsado por Victoria Falls Safari Collection. En septiembre, el grupo hotelero anunció que sus instalaciones habían completado la transición a la energía solar, tras la puesta en funcionamiento de un sistema de un megavatio el día 9 de ese mes.

La instalación cuenta con 1.300 paneles solares y se estima que producirá aproximadamente 1,6 gigavatios-hora de electricidad al año. El proyecto responde a uno de los desafíos operativos de la región, donde el suministro eléctrico confiable puede representar una dificultad para las empresas turísticas.

Con su combinación de alojamiento, actividades relacionadas con la fauna y acceso a atractivos de dos países vecinos, Albida amplía las opciones hoteleras en los alrededores de las Cataratas Victoria.

Para quienes planean visitar este destino, la época del año puede influir considerablemente en la experiencia. El caudal de las cataratas fluctúa a lo largo de las estaciones, lo que modifica tanto el volumen de agua como la visibilidad desde los distintos miradores.

Consejos prácticos para organizar el viaje