miércoles 4  de  noviembre 2026
EN LAS REDES

Productores de K-dramas advierten que la industria está "al borde del colapso"

Según datos de la Asociación Surcoreana de Productoras de Dramas, la producción nacional de series cayó cerca del 30% entre 2022 y 2024

La actriz protagonista de la serie La reina de las lágrimas, Kim Ji-won.

La actriz protagonista de la serie La reina de las lágrimas, Kim Ji-won.

EPA/Yonhap
Por Sofía Calvo

Doce asociaciones de la industria televisiva de Corea del Sur alertaron este miércoles del riesgo de colapso de la producción de las series y telenovelas surcoreanas, conocidas como K-dramas, pese a su popularidad mundial, y reclamaron mayores inversiones públicas.

"La base de producción de los K-dramas está al borde del colapso", afirmaron en un comunicado conjunto las asociaciones formadas por productoras, guionistas, actores, directores, cadenas y técnicos.

Lee además
El cantante C. Tangana posa durante un photocall del documental Esta ambición desmedida en el Hotel Urso el 23 de octubre de 2023, en Madrid (España). video
MÚSICA

C. Tangana vuelve a la escena musical con "Milko Freestyle"
Doja Cat se presenta en el escenario de Coachella Stage durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022 el 17 de abril de 2022 en Indio, California.   
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Según datos recopilados por la Asociación Surcoreana de Productoras de Dramas, una de las doce organizaciones que suscribieron el comunicado conjunto, la producción nacional cayó cerca del 30% entre 2022 y 2024.

El comunicado también señala que las tres principales cadenas de televisión en abierto redujeron su oferta de 91 en 2012 a 32 en 2023. Es decir, el retroceso de la producción contrasta con la enorme visibilidad internacional alcanzada por los K-dramas.

El éxito no garantiza sostenibilidad

El gremio atribuyó esta caída al encarecimiento de los rodajes por la competencia de plataformas internacionales, la menor inversión televisiva y las dificultades de las productoras para conservar derechos y obtener ingresos posteriores.

Las asociaciones pidieron fijar como objetivo nacional recuperar el volumen anual de producciones y estudiar un mecanismo de financiación a medio y largo plazo de 1 billón de wones (744 millones de dólares).

Por otro lado, criticaron loa recortes previstos para 2027 de 4.500 millones de wones (3,35 millones de dólares) en partidas audiovisuales del Ministerio de Cultura y 4.400 millones (3,27 millones) en promoción televisiva del regulador.

El comunicado se produce después de que la Agencia Surcoreana de Contenidos Creativos (KOCCA) estimó en abril que la facturación audiovisual bajó un 1,3 % interanual, hasta los 24,66 billones de wones (18.340 millones de dólares) en 2025 y documentó en mayo una caída del 4,4 % en los ingresos de las productoras independientes en 2024.

El gremio propuso que el gobierno actúe como impulsor de nuevas inversiones para restablecer un ciclo de financiación, producción, distribución y recuperación de ingresos, en colaboración con las cadenas televisivas y las plataformas digitales.

Las series y telenovelas surcoreanas han gozado de una alta popularidad en todo el mundo, con producciones como La reina de las lágrimas (2024) y Aterrizaje de emergencia en tu corazón (2019).

FUENTE: Con información de Agencia EFE

Temas
Te puede interesar

Cataratas Victoria, en Zimbabue: más opciones para alojarse y explorar la región

Hailey Bieber revela el duro síndrome que sufrió luego de dar a luz

Andrew Garfield protagoniza la portada de la revista GQ "Men of the Year 2026"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales durante una fiesta para seguir los resultados de las elecciones de mitad de mandato en el Long Center for the Performing Arts en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026.  
ELECCIONES

Demócratas conquistan el Congreso y cambian el equilibrio de poder en EEUU

Byron Donalds superó al demócrata  David Jolly por 117,270 votos 
NUEVO GOBERNADOR

Byron Donalds hace historia, gana la gobernación de Florida

El demócrata Abdul El-Sayed anunció la madrugada del miércoles que había ganado un escaño en el Senado estadounidense por Michigan frente al exlegislador republicano Mike Rogers, lo que lo convertiría en el primer musulmán elegido para la cámara alta del Congreso. ¡Michigan, lo logramos!, exclamó El-Sayed en un discurso pronunciado en su sede de campaña en Detroit.
ELECCIONES

Abdul El-Sayed, primer musulmán en el Senado de EEUU, celebra victoria con discurso desafiante

Los republicanos James Uthmeier y Blaise Ingloglia.
ELECCIONES 2026

Republicanos retienen tres cargos clave de Florida y una elección en Doral se define por 16 votos

La gobernadora del estado de Nueva York Kathy Hochul (der.)  junto al alcalde musulmán radical socialista, Zohran Mamdani, y la representante socialista Alexandria Ocasio-Cortez.
COSTA ESTE

Como se esperaba, Kathy Hochul es reelegida gobernadora de Nueva York

Te puede interesar

Byron Donalds, gobernador electo de Florida. 
DISCURSO DE LA VICTORIA

Byron Donalds promete bajar costos y hacer de Florida "el mejor estado de EEUU"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Vince Lago, alcalde de Coral Gables.
ELECCIONES 2026

Vince Lago es reelegido en Coral Gables y promete respeto en la Comisión

El demócrata Abdul El-Sayed anunció la madrugada del miércoles que había ganado un escaño en el Senado estadounidense por Michigan frente al exlegislador republicano Mike Rogers, lo que lo convertiría en el primer musulmán elegido para la cámara alta del Congreso. ¡Michigan, lo logramos!, exclamó El-Sayed en un discurso pronunciado en su sede de campaña en Detroit.
ELECCIONES

Abdul El-Sayed, primer musulmán en el Senado de EEUU, celebra victoria con discurso desafiante

Los partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales durante una fiesta para seguir los resultados de las elecciones de mitad de mandato en el Long Center for the Performing Arts en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026.  
ELECCIONES

Demócratas conquistan el Congreso y cambian el equilibrio de poder en EEUU

Byron Donalds superó al demócrata  David Jolly por 117,270 votos 
NUEVO GOBERNADOR

Byron Donalds hace historia, gana la gobernación de Florida