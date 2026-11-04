Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Doja Cat se presenta en el escenario de Coachella Stage durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022 el 17 de abril de 2022 en Indio, California.

Doja Cat trae su Me Vie World Tour al Kaseya Center. La popular rapera se presenta en Miami el próximo miércoles 11 de noviembre con Latto como artista invitada. Más información y entradas a la venta en: www.kaseyacenter.com .

The Neighbourhood llega con su World Tour al Kaseya Center. Junto a la artista invitada Nessa Barrett, la banda de rock alternativo actúa en Miami el jueves 12 de noviembre. Más información y entradas a la venta en: www.kaseyacenter.com.

Escena

La 4ª Pared Cultural Arts Center

En la obra Viejos tiempos, Harold Pinter conduce al espectador por un deslumbrante juego psicológico donde se explora la memoria, el deseo, los celos y las relaciones de poder. La cita es el viernes 13 de noviembre en La 4ª Pared Cultural Arts Center de Miami. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

PAMM

La exposición Zoë Buckman: Show Me Your Bruises, Then, de la artista británica Zoë Buckman, documenta a tres mujeres (la propia artista, Cush Jumbo y Sienna Miller) recitando el poema de estilo libre de Buckman que lleva el mismo título. La obra en video relata experiencias de agresión sexual y examina la vergüenza y el estigma impuestos socialmente a las supervivientes. Está disponible hasta mayo de 2027 en el Pérez Art Museum Miami (PAMM). Más información en: www.pamm.org.

Cine

SoundScape Park

El SoundScape Park de Miami se transforma el sábado 07 de octubre en un cine al aire libre donde familias y amigos se reúnen para disfrutar de la aclamada película infantil Flubber, protagonizada por Robin Williams. Más información en: www.events.miamibeachfl.gov.

Bill Cosford Cinema

Cinema Venezuela, uno de los eventos culturales más apreciados por la diáspora venezolana y la comunidad hispana en el sur de Florida, celebra su décimo aniversario con una edición que recopila las mejores producciones cinematográficas de los últimos tiempos. Hasta el 08 de noviembre en el Bill Cosford Cinema de la Universid. Más información en: www.cinemavenezuela.org.

Letras

Books & Books

Presentado en asociación con el Centro de Humanidades de la UM, Books & Books recibe a la autora Yolanda Martínez-San Miguel para discutir sobre su nuevo libro Caribbean Archipelagoes. La cita es el lunes 9 de noviembre, a las 6:30 pm, en Books & Books, 3409 Main Hwy, en Coconut Grove. Más información en www.eventbrite.com.