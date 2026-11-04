miércoles 4  de  noviembre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 05 al 13 de noviembre

Doja Cat se presenta en el escenario de Coachella Stage durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022 el 17 de abril de 2022 en Indio, California.&nbsp; &nbsp;

Doja Cat se presenta en el escenario de Coachella Stage durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022 el 17 de abril de 2022 en Indio, California. 

 

Kevin Winter/Getty Images para Coachella/AFP
Por Sofía Calvo

Música

Kaseya center

Doja Cat trae su Me Vie World Tour al Kaseya Center. La popular rapera se presenta en Miami el próximo miércoles 11 de noviembre con Latto como artista invitada. Más información y entradas a la venta en: www.kaseyacenter.com.

Lee además
Imagen referencial.
MIAMI-DADE

Miami y otras municipalidades votan sus consultas electorales
Fotograma de la serie documental Cuando nadie me ve, inspirada en la vida de Alejandro Sanz.
CINE

María Valverde y Alejandro Sanz entre los protagonistas de festival de cine iberoamericano en Miami

The Neighbourhood llega con su World Tour al Kaseya Center. Junto a la artista invitada Nessa Barrett, la banda de rock alternativo actúa en Miami el jueves 12 de noviembre. Más información y entradas a la venta en: www.kaseyacenter.com.

Escena

La 4ª Pared Cultural Arts Center

En la obra Viejos tiempos, Harold Pinter conduce al espectador por un deslumbrante juego psicológico donde se explora la memoria, el deseo, los celos y las relaciones de poder. La cita es el viernes 13 de noviembre en La 4ª Pared Cultural Arts Center de Miami. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

PAMM

La exposición Zoë Buckman: Show Me Your Bruises, Then, de la artista británica Zoë Buckman, documenta a tres mujeres (la propia artista, Cush Jumbo y Sienna Miller) recitando el poema de estilo libre de Buckman que lleva el mismo título. La obra en video relata experiencias de agresión sexual y examina la vergüenza y el estigma impuestos socialmente a las supervivientes. Está disponible hasta mayo de 2027 en el Pérez Art Museum Miami (PAMM). Más información en: www.pamm.org.

Cine

SoundScape Park

El SoundScape Park de Miami se transforma el sábado 07 de octubre en un cine al aire libre donde familias y amigos se reúnen para disfrutar de la aclamada película infantil Flubber, protagonizada por Robin Williams. Más información en: www.events.miamibeachfl.gov.

Bill Cosford Cinema

Cinema Venezuela, uno de los eventos culturales más apreciados por la diáspora venezolana y la comunidad hispana en el sur de Florida, celebra su décimo aniversario con una edición que recopila las mejores producciones cinematográficas de los últimos tiempos. Hasta el 08 de noviembre en el Bill Cosford Cinema de la Universid. Más información en: www.cinemavenezuela.org.

Letras

Books & Books

Presentado en asociación con el Centro de Humanidades de la UM, Books & Books recibe a la autora Yolanda Martínez-San Miguel para discutir sobre su nuevo libro Caribbean Archipelagoes. La cita es el lunes 9 de noviembre, a las 6:30 pm, en Books & Books, 3409 Main Hwy, en Coconut Grove. Más información en www.eventbrite.com.

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade supera el 51% de participación y espera llegar al 60% al cierre electoral

Estilistas cubanos despliegan su sello en Miami con el corte mariposa

Cómo va la jornada electoral en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales durante una fiesta para seguir los resultados de las elecciones de mitad de mandato en el Long Center for the Performing Arts en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026.  
ELECCIONES

Demócratas conquistan el Congreso y cambian el equilibrio de poder en EEUU

Byron Donalds superó al demócrata  David Jolly por 117,270 votos 
NUEVO GOBERNADOR

Byron Donalds hace historia, gana la gobernación de Florida

El demócrata Abdul El-Sayed anunció la madrugada del miércoles que había ganado un escaño en el Senado estadounidense por Michigan frente al exlegislador republicano Mike Rogers, lo que lo convertiría en el primer musulmán elegido para la cámara alta del Congreso. ¡Michigan, lo logramos!, exclamó El-Sayed en un discurso pronunciado en su sede de campaña en Detroit.
ELECCIONES

Abdul El-Sayed, primer musulmán en el Senado de EEUU, celebra victoria con discurso desafiante

Los republicanos James Uthmeier y Blaise Ingloglia.
ELECCIONES 2026

Republicanos retienen tres cargos clave de Florida y una elección en Doral se define por 16 votos

La gobernadora del estado de Nueva York Kathy Hochul (der.)  junto al alcalde musulmán radical socialista, Zohran Mamdani, y la representante socialista Alexandria Ocasio-Cortez.
COSTA ESTE

Como se esperaba, Kathy Hochul es reelegida gobernadora de Nueva York

Te puede interesar

Byron Donalds, gobernador electo de Florida. 
DISCURSO DE LA VICTORIA

Byron Donalds promete bajar costos y hacer de Florida "el mejor estado de EEUU"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Vince Lago, alcalde de Coral Gables.
ELECCIONES 2026

Vince Lago es reelegido en Coral Gables y promete respeto en la Comisión

El demócrata Abdul El-Sayed anunció la madrugada del miércoles que había ganado un escaño en el Senado estadounidense por Michigan frente al exlegislador republicano Mike Rogers, lo que lo convertiría en el primer musulmán elegido para la cámara alta del Congreso. ¡Michigan, lo logramos!, exclamó El-Sayed en un discurso pronunciado en su sede de campaña en Detroit.
ELECCIONES

Abdul El-Sayed, primer musulmán en el Senado de EEUU, celebra victoria con discurso desafiante

Los partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales durante una fiesta para seguir los resultados de las elecciones de mitad de mandato en el Long Center for the Performing Arts en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026.  
ELECCIONES

Demócratas conquistan el Congreso y cambian el equilibrio de poder en EEUU

Byron Donalds superó al demócrata  David Jolly por 117,270 votos 
NUEVO GOBERNADOR

Byron Donalds hace historia, gana la gobernación de Florida