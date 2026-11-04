miércoles 4  de  noviembre 2026
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Hailey Bieber revela el duro síndrome que sufrió luego de dar a luz

Pese a los desafíos del posparto, Hailey Bieber ha dicho que la maternidad es una de las experiencias más satisfactorias de su vida

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. &nbsp;

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

 

AFP/Angela Weiss
Por Sofía Calvo

Hailey Bieber abrió el debate sobre la salud mental posparto al confesar para Women’s Wear Daily que padeció un trastorno disfórico premenstrual (TDPM) después de convertirse en madre. La empresaria lamentó la falta de información pública sobre el síndrome, un vacío que, según apuntó, deja a las mujeres sin recursos para identificar el problema.

El trastorno disfórico premenstrual es una afección en la cual una mujer padece síntomas de depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Los síntomas del TDPM son similares a los del síndrome premenstrual (SPM). Sin embargo, casi siempre son más graves y debilitantes.

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"Fue una experiencia muy intensa y especial. Pasan tantas cosas durante el embarazo y el parto. Suceden muchísimas cosas antes de tener un hijo", declaró Bieber, quien ya había experimentado el SPM antes del embarazo, pero reconoció que las señales que sintió tras el nacimiento de Jack Blues fueron distintas y más difíciles de manejar. En particular, los días previos a su menstruación se volvieron mucho más difíciles de sobrellevar.

Esta no es la primera vez que Bieber habla sobre su diagnóstico. Durante una aparición en marzo en el podcast SHE MD , reveló que le diagnosticaron TDPM aproximadamente seis meses después de dar a luz.

"Pensaba: ‘Esto se siente mucho más intenso que antes’, como la antesala de la menstruación”, dijo. "Te preguntas: ‘¿Por qué siento que mi vida entera se va a acabar? No lo entiendo’. Tienes un montón de pensamientos y sentimientos confusos, y todo parece el mayor problema del mundo", aseveró la fundadora de Rhode.

La empresaria no es la única figura pública que ha puesto en agenda esta condición. La actriz Lili Reinhart, la cantante Zara Larsson y la influencer Dixie D’Amelio también han compartido públicamente sus diagnósticos.

Alzar la voz para acompañar

Bieber añadió que hablar abiertamente sobre estas experiencias puede ayudar a las mujeres a sentirse menos aisladas, especialmente cuando se enfrentan a algo que quizás no comprendan del todo.

"Para mí, personalmente, conversar me hace sentir menos sola", dijo. "Cuando podemos identificarnos entre nosotros y tener conversaciones que nos afecten, hablando de las cosas que nos preocupan y con las que lidiamos, creo que hace que el camino se sienta menos solitario".

A pesar de los desafíos que conlleva el posparto, Bieber ha dejado claro que convertirse en madre ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida. Ella y su esposo, Justin Bieber, dieron la bienvenida a Jack el 22 de agosto de 2024 , y anteriormente habló abiertamente sobre lo mucho que ha disfrutado de esta nueva etapa.

Bieber también ha compartido que le gustaría ampliar su familia, aunque no se presiona a sí misma para hacerlo pronto. "Definitivamente quiero uno más", dijo. "No tengo prisa, pero definitivamente quiero uno más. Quizás tenga cuatro más. Quizás tenga tres. No lo sé, de verdad que no lo sé. Voy día a día".

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