Catherine Fulop encabeza arepazo en Buenos Aires por víctimas de terremotos en Venezuela

MIAMI.- La actriz y conductora venezolano-argentina Catherine Fulop encabezó el evento Arepazo Solidario en el restaurante Chacaíto, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires, con el objetivo de recaudar fondos para las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Junto al creador de contenido gastronómico Víctor “El Gordo Cocina”, la artista atendió el mostrador y coordinó la entrega de pedidos en una jornada que reunió a la comunidad migrante y local bajo una iniciativa benéfica.

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Los fondos recaudados durante la jornada fueron destinados íntegramente al proyecto Cocinando por Venezuela, una iniciativa impulsada por chefs y cocineros que distribuye raciones de alimento en zonas de emergencia y refugios temporales en el país caribeño.

Catherine Fulop vendiendo arepas para los afectados por los terremotos en Venezuela pic.twitter.com/GwGh62El1s — SQP (@SQP_oficial) August 30, 2026

Apoyo a familias en refugios

La iniciativa fue impulsada previamente mediante una campaña digital junto al chef Ángel Lozada y las periodistas Jolymar Hernández y Adairé Hernández, con el fin de visibilizar que la emergencia humanitaria persiste semanas después de los terremotos.

“Cuando una tragedia deja de ser noticia, no significa que haya terminado. Han pasado varias semanas desde los terremotos en Venezuela, pero todavía hay miles de familias viviendo en refugios y campamentos, esperando una mano amiga. Una arepa puede ser mucho más que una comida, puede convertirse en esperanza”, expresó Fulop durante la convocatoria del evento.

“Gracias a toda la gente que vino a comer con nosotros y que está poniendo un granito para ayudar a toda nuestra gente en Venezuela”, añadió por su parte el creador de contenido.

El encuentro contó con el respaldo de diversos emprendimientos de la comunidad venezolana en la Argentina , permitiendo canalizar recursos hacia las brigadas que han llegado a preparar hasta 3.000 comidas diarias en las zonas más afectadas de Caracas y regiones colindantes.