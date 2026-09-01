martes 1  de  septiembre 2026
MÚSICA

Miley Cyrus elimina su apellido en redes y anuncia nuevo álbum

Este martes 1 de septiembre, la exestrella Disney y ganadora de un Grammy confirmó que su décimo álbum de estudio, BASS PERSUADES, está listo para ver luz

Miley Cyrus asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Miley Cyrus asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images vía AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al eliminar de los perfiles en redes sociales su apellido. Aunque la acción encendió las alarmas sobre un posible conflicto familiar, muchos internautas especularon sobre un posible lanzamiento, pues la artista también compartió un retrato.

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Nuevo álbum

Y así fue. Este martes 1 de septiembre, la exestrella de Disney y ganadora de un Grammy confirmó que su décimo álbum de estudio está listo para ver luz.

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"Mi décimo álbum de estudio, BASS PERSUADES, estará disponible el 18 de septiembre", inicia el escrito que acompaña una nueva fotografía en blanco y negro de la intérprete, en la cual se le ve sosteniendo una rosa en su boca.

"La música nos atrapa. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos, la dejamos fluir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte. Alegría, tristeza, todo lo que hay entre medias. Eso es lo que significa el título para mí", agregó.

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La cantante, quien en días pasado compartió un sentido mensaje tras la muerte de quien fue su madrina, Dolly Parton, agradeció a todos sus seguidores por apoyarla en cada una de las etapas de su carrera, la cual ha navegado por diversos estilos, reflejando su autenticidad y sin ajustarse a los estándares de la industria.

"Gracias por ser parte de la realización de mis sueños más locos. Espero sinceramente que les encante este álbum. Miley".

La artista también compartió un breve audiovisual en el que se le ve tocando la guitarra y se escucha un pequeño adelanto de lo que será el nuevo proyecto.

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Asimismo, con motivo del lanzamiento, anunció una presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el 16 y 18 de octubre.

"Ha pasado mucho tiempo. El Hollywood Bowl es mi lugar favorito para disfrutar de la música y ver a mis artistas favoritos. He estado allí muchas veces, pero nunca he subido al escenario. Los Ángeles es mi corazón y lo traigo de vuelta a casa. Nos vemos allí", escribió.

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