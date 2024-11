Cazzu desmiente declaraciones de Ángela Aguilar sobre su romance con Nodal

Sin embargo, Cazzu aprovechó el momento para desmentir lo dicho y explicó que cuando Nodal puso fin a su relación le dio una razón diferente y negó que la dejaba por otra persona.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más y la respuesta fue no; y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, que fue a través de redes”.

La separación de la trapera argentina y el exponente del regional mexicano se hizo pública el 23 de mayo, y dos semanas después, el 10 de junio el cantante de Botella tras botella confirmaba su noviazgo con Aguilar.

"Mantuve silencio por todo ese tiempo, porque me parecía lo correcto, porque soy así. Y hace poco sucedió algo que sí me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario –quizás– aclararlo o por lo menos poder tener una voz, usar mi voz, para decir también mi lado de la historia; porque creo que en este momento se puso en duda mi integridad como persona", dijo la intérprete de Nena trampa.

"Lo he soportado en silencio "

La artista de 30 años rechazó que Aguilar se sintiera con el derecho de hablar por ella y de sus sentimientos, y destacó que en todo momento ha mantenido el respeto hacia ella y el padre de su hija, pero exige que se le respete y no se le difame.

"Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas. Que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formo o formé parte de una especie como de plan, (por) lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira; sobre todo porque hay un público que yo cuido, que yo respeto y que sabe que yo tengo opiniones y pensamientos”.

Cazzu subrayó que nunca estuvo al tanto de la relación de los mexicanos y que al igual que ellos, se enteró por la prensa y las redes sociales.

"La gravedad, que me parece que tiene esto, es que viene de boca de uno de los protagonistas", dijo agregando que sería distinto si fuera un rumor de redes sociales o de la prensa.

Asimismo, compartió que las acciones de Nodal y Aguilar ocasionaron una ola de especulaciones y mentiras que hicieron daño a su familia.

"Lo he soportado en silencio porque me seguía pareciendo lo correcto. Un silencio, que es un silencio público en realidad, porque –de puertas para adentro– lo que la gente percibió como silencio fue un silencio de reconstrucción; o sea, mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente y mientras pasaban un montón de cosas y yo guardaba silencio, en ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar y maternaba por primera vez con una bebita de ocho meses en ese momento”.

"Ya no hablen más de mí"

En este sentido, Julieta manifestó que se sorprendió al saber que los rumores sobre la relación de Ángela y Christian eran ciertos, pero enfatizó que cuando el cantante le terminó no insistió en que se quedara en la relación y tampoco lo buscó cuando trascendió el nuevo romance por amor propio.

“Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces (con ella). Entonces primero pensé que no, pero después resultó que sí. (...) Yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida, si no quiere formar parte de mi vida; yo simplemente lo acepté. Pero bueno, después públicamente como que fueron muchos disparos, pasaron muchas cosas, fue avanzando y yo realmente pensé que habíamos finalizado este tema".

Cazzu también negó las declaraciones de Ángela en las que dijo que nadie había sufrido, señalando que ella sí sintió que le rompieron el corazón y que sus familiares y amigos fueron un apoyo importante para salir adelante.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija, que tiene un papá que va a ser siempre su papá. Pero siento que también un ejemplo para mi hija es cuando las cosas transgreden una línea y un límite, enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo".

“La única autorizada para hablar de mi situación emocional y de mis sentimientos soy yo y mis amigas que lo vivieron conmigo. Entonces, me parece que hay que saber cuándo poner los límites y yo este es mi límite. No me interesa perpetuarlo, no me interesa que todo continúe, o sea, me gustaría que esto fuera como que cada uno que siga su camino”.

Por último, pidió respeto para ella y para su hija.

“Yo me siento obligada a hacerlo porque yo pasaron casi cinco meses de una situación que fue terrible, que se hizo todo mal y que ya pasó, ya se hizo. Yo di vuelta a la página y seguía adelante con mi vida, con mi trabajo, con mis cosas. Jamás estorbé ni tuve la intención de estorbar a nadie en su nueva relación, ni nada. Respeté y no solo respeté públicamente, yo respeté en privado también mi casa ha sido un lugar de mucho respeto, y toda la comunicación siempre ha sido colmada de respeto. Entonces, quisiera de alguna forma que se me retribuya porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie. (...) Si este no es un punto final, que por lo menos sea por mi hija, que que es una bebita y que es una vida nueva que hay que proteger y que su historia está quedando enredada en todo este problema".