Cazzu vuelve a las redes sociales con un emotivo concierto durante un "Live"

Desde lo que parecía un estudio, y acompañada de algunos músicos, Cazzu tomó el micrófono para compartir con sus seguidores algunos de sus éxitos en vivo y totalmente gratis.

La intérprete lució un look fresco con un maquillaje sencillo, unos jeans anchos, una blusa de tirantes roja y una chaqueta deportiva negra.

Además, durante el encuentro virtual Cazzu mostró en todo momento una expresión de felicidad, lo que quizá evidencia que está lista para seguir dando pasos firmes en su vida personal y profesional.

Pausa de las redes

Recientemente la cantante explicó por qué decidió dejar a un lado sus plataformas sociales. Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila, señaló en el programa ¡FA!, que se transmite por Youtube, las diversas controversias que no quería que la controversia la alcanzara.

"Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me toque una chispa. Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”, reveló.

Asimismo, explicó que si bien entiende que para muchos es importante su presencia en las redes para conectar con ella, también enfatizó que estas herramientas están llenas de personas que buscan criticar y no pretende cumplir los deseos de todos.

"Realmente no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama. Los artistas somos todos muy distintos. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama", agregó.