Cazzu elimina fotografías junto a Christian Nodal que publicó en Instagram

Si bien a finales de mayo, cuando se hizo público el rompimiento, Cazzu eliminó algunas fotografías con Christian; ahora, trascendió que en Instagram la intérprete de 30 años limpió por completo su feed, eliminó todo rastro de sus viajes con él, y solo dejó dos publicaciones que lo involucran.

Una de ellas es la primera foto con la que anuncian el nacimiento de Inti, el 14 septiembre de 2023, en donde se ven las manos de los tres. El conmovedor retrato cuenta con un like de Ángela Aguilar.

La segunda es un carrusel del 30 de junio del año pasado, en la que una de las fotos aparece de espalda en una piscina viendo al horizonte.

Reaparición de Cazzu

Ante la reciente boda de su expareja Christian Nodal, Cazzu reapareció públicamente a través del programa digital Esto es ¡FA! donde interpretó el tema Como la flor, de la fallecida Selena Quintanilla. Canción que algunos medios consideran podría ser un mensaje indirecto para el cantante mexicano, quien dio el 'sí quiero' a Ángela Aguilar el 24 de julio.

"Lo que llamó la atención fue que la famosa cantó el tema Como la flor de Selena Quintanilla; lo cual, fue tomado como una indirecta a su ex. “Como la flor// Con tanto amor// Me diste tú// Se marchitó// Me marcho hoy// Yo sé perder// pero Ah-ah, ay Cómo me duele”, es parte de la letra", reseñó People en Español.