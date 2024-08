Cazzu expone la razón por la que se alejó de las redes sociales

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la argentina, señaló en el programa ¡FA!, que se transmite por Youtube, las diversas controversias que no quería que la controversia la alcanzara.

"Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me toque una chispa. Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”, reveló.

Embed

Asimismo, explicó que si bien entiende que para muchos es importante su presencia en las redes para conectar con ella, también enfatizó que estas herramientas están llenas de personas que buscan criticar y no pretende cumplir los deseos de todos.

"Realmente no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama. Los artistas somos todos muy distintos. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama", agregó.

Responsabilidad

En este sentido, Cazzu señaló que es indispensable que como madre su salud mental esté fortalecida, y una sana postura ante las redes puede brindarle una buena educación a su hija.

"Somos adultos. Tengo una hija y sé que mi responsabilidad es o no tener redes o buscar la herramienta para decirle 'amor esto no es la vida'".

Explicó que es responsabilidad de cada individuo aprender a como gestionar el consumo de las redes con responsabilidad.

"Es como una herramienta. Cada uno tiene que aprender a usar las herramientas, es la responsabilidad también de uno. Hace dos meses no tengo mis redes sociales en mi celular. Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30. Trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente, con las redes", enfatizó.

Manifestó que las plataformas han generado en las personas una necesidad de comprobarle al mundo quiénes somos. "Y eso es una imposibilidad", concluyó.